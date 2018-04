„Revoluția copiilor” la Bistrița, cu ocazia Zilei de Conștientizare a Autismului

Pentru prima dată în cei 10 ani de existenţă a Centrului pentru Resurse și Referințe în Autism „Micul Prinț”, Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului a fost marcată la Bistriţa, luni, printr-un marș, intitulat „Revoluția copiilor” şi organizat de Asociația Europa Autism, pe traseul CRRA Micul Prinț (str. Independenței nr. 79) - Bulevardul Independenței – str. Gării – str. Crinilor – Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. S-a renunțat la manifestările desfășurate anii trecuți pentru a marca această zi, ce cuprindeau decorarea în albastru a parcului din fața Sinagogii, târgul caritabil din același parc şi concertul de la Sinagogă, din cauza instabilității financiare survenite a urmare a adoptării, în acest an, a noului cod de procedură fiscală.Astfel, luni la orele amiezii, cu toate că orașul era cuprins de ploaie, peste 100 de părinți, copii și susținători ai copiilor cu autism și alte tulburări de dezvoltare au pornit prin oraș îmbrăcați în albastru (culoarea autismului) și cu baloane de aceeași culoare în mâini, pentru a atrage atenția asupra problemelor legate de tratamentul acestor afecțiuni.Înainte de a începe deplasarea pe străzile orașului, președintele Asociației Autism Europa Bistrița, Ana Dragu, a explicat motivele care i-au adus pe părinți și copii la marș, ajunşi în situația de a cere în stradă anumite drepturi ce consideră că li se cuvin: „După 10 ani de activitate, am depășit faza de conştientizare. Nu-i suficient să conștientizăm că există o problemă, de 10 ani tot conștientizăm, trebuie să o și rezolvăm, să facem toți pașii pentru ca toți copiii cu tulburări de dezvoltare, cu autism și orice alte tulburări psihice care necesită tratamente gratuite să beneficieze de ele conform legislației în vigoare. Așa cum pentru un copil cu diabet medicația e esențială, și pentru un copil cu autism sau cu oricare tulburare terapia este esențială, altfel, pe tot parcursul vieții, vor fi asistați sociali și noi nu dorim asta, ci ne dorim ca prin eforturile noastre comune să-i reabilităm și să-i facem efectiv membri care pot contribui la comunitate într-un mod productiv”, a spus Ana Dragu.Întrebată dacă, după discuția avută la Guvern, în calitate de reprezentant al FEDRA, cu premierul Viorica Dăncilă, s-a îmbunătățit ceva în ce privește drepturile copiilor cu autism și alte tulburări de dezvoltare, Ana Dragu a precizat: „S-au făcut mici schimbări în ceea ce privește facilitățile fiscale, dar pe noi ne interesează terapiile de suport. Nu dorim un stat de asistați sociali, ci unul unde serviciile medicale funcționează și nu se bazează doar pe asociațiile neguvernamentale. Sunt oameni veniți din alte județe, ceea ce înseamnă că problema asta se desfășoară peste tot și oricum azi în țară se desfășoară marșuri în toate localitățile importante din România și, ca de fiecare dată, trebuie să atragem atenția, dar de data asta în alt mod, deoarece am depășit faza de conștientizare și trebuie să și facem ceva concret”.După ce au mărșăluit pe străzile orașului, participanții au ajuns la Consiliul Județean (CJ) Bistrița-Năsăud, unde au fost primiți de președintele Radu Moldovan, alături de care s-a aflat și managerul Spitalului Județean de Urgență, Gabriel Lazany. Ana Dragu a depus o petiție cu solicitările participanților la marș și a argumentat, pe scurt, importanța serviciilor terapeutice pentru copiii cu dificultăți de dezvoltare.„Este o acțiune care vizează toate autoritățile publice. Noi ne dorim ca copiii noștri să aibă acces la servicii medicale și psihologice gratuite, iar după 10 ani de conștientizare să trecem la etapa de măsuri concrete”, a spus, printre altele, Ana Dragu.Aceasta a mai precizat că trebuie ca fiecare autoritate locală să-și asume răspunderea pentru persoanele cu dizabilități de pe raza acesteia și a cerut președintelui CJ să găsească soluții pentru a spijinii demersurile care se fac la nivel național pentru terapia gratuită a copiilor cu autism și alte afecțiuni de dezvoltare.Radu Moldovan le-a spus participanților că este solidar cu ei și că va încerca să găsească o soluție la aceste solicitări. Printre altele, Radu Moldovan a precizat că instituția pe care o conduce ar putea să-și asume crearea, în cadrul Spitalului Județean Bistrița-Năsăud, a unui centru de zi care să ofere terapii pentru copiii care au nevoie de acest lucru.„Județul este cel care suportă majoritatea covârșitoare a cheltuielilor cu servicile sociale. În general, 60-65 la sută din bugetul județului se duce către DGASPC, care are și astfel de servicii. Este adevărat că în momentul de față nu avem, este o realitate pe care nu o ascundem, capacitatea necesară să oferim servicii pentru toți copiii care suferă de această boală. În calitatea mea de președinte al CJ, mă voi adresa legiuitorului și Guvernului pentru a lămuri în mod concret problemele cu care vă confruntați. Sunt perfect de acord că trebuie găsite soluții, nu putem trata discriminatoriu o categorie sau alta. Există o variantă pe care ne-o putem asuma, de creare a unui centru de zi. Așa cum avem centru pentru adulți, care este în organigrama SJUB și finanțat de către Guvernul României prin DSP, putem asuma și înființarea unui centru de zi pentru copii și tineret, care, în același mod, să fie înființat în cadrul SJUB, finanțat tot așa, de Guvernul României, prin DSP. Sigur, decizia vă aparține dumneavoastră, eu am toată deschiderea, pentru ca, împreună cu colegii mei, să facem toate demersurile necesare pentru a înființa un astfel de centru. De asemenea, avem toată deschiderea ca toată structura asociației să fie, conform legislației, preluată și să facem o astfel de activitate”, a declarat, printre altele, Radu Moldovan.foto: Micul Prinț

Cristina RUSU

Alexandru GEORGIŢĂ