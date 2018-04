4 aprilie, Ziua pentru conștientizarea pericolului reprezentat de minele antipersonal

Anual, minele antipersonal fac mii de victime. Părinți pe care copiii îi așteaptă veșnic acasă, copii pe care părinții nu-i mai văd niciodată în viață, corpuri și suflete mutilate, sunt tot atâtea efecte ale acestor arme, capcane ale morții în numeroase regiuni ale planetei. Se adaugă milioane de persoane rămase fără resursele de hrană din cauza minării terenurilor folosite în agricultură. Ascunse în sol și fabricate în cea mai mare parte din plastic, minele anti-personal au fost utilizate pe scară largă în cel de-Al Doilea Război Mondial, dar continuă să fie folosite și în prezent, în peste 50 de state de pe planetă. Câmpuri întregi cu mine sunt „semănate” în țările unde războaiele civile și terorismul au pus stăpânire pe viața de zi cu zi a oamenilor și de unde amenință pacea și securitatea întregii lumi. În fața consecințelor dramatice ale minelor antipersonal, la 8 decembrie 2005 Organizația Națiunilor Unite a stabilit, prin Rezoluția 60/97, ca ziua de 4 aprilie să devină „Ziua Internațională pentru Conștientizarea Pericolului Reprezentat de Minele Antipersonal și Asistență în Lupta Împotriva Acestora”. Astfel, această zi este marcată anual din 2006, sub un anumit slogan, cel de anul acesta fiind „Promovarea protecției, păcii și dezvoltării”. De asemenea, la 18 septembrie 1997 a fost adoptată Convenţia privind interzicerea folosirii, stocării, producerii, transferului de mine antipersonal şi distrugerea acestora (cunoscută sub numele de Convenția de la Ottawa), ratificată de 156 de ţări, printre care și România, în anul 2010. La 25 martie 2014, cu un an înaintea datei stabilite prin Convenție, România a finalizat procesul de distrugere a stocurilor de mine antipersonal. De precizat că fosta soție a prințului moștenitor al Marii Britanii, regretata Prințesă Diana, a fost o susținătoare înfocată a eliminării minelor antipersoane și a militat pentru adoptarea Convenției de la Ottawa. Dacă, inițial, prin marcarea acestei zile ONU și-a propus să conștientizeze civilii din statele cu terenuri minate în urma războaielor recente, ulterior organizația și partenerii săi au curățat de mine suprafețe foarte mari de teren și le-au redat circuitului agricol.

Cristina RUSU