Elevi și profesori de la Școala Gimnazială Nr. 1 din Bistrița, la o întâlnire pe tema migrației, în Polonia

În cadrul proiectului Erasmus+ „Think Wisely, Take the Best Decision”, un grup de elevi și de profesori de la Școala Gimnazială Nr.1 din Bistrița a participat la mobilitatea transnațională din orașul Poznan, Polonia. Delegațiile celor cinci țări participante la proiect, România, Turcia, Italia, Bulgaria, Polonia, au fost găzduite de Școala Podstawowa Nr. 19 din Poznan, în perioada 17 martie - 24 martie 2018.Activitatea de proiect s-a concentrat asupra uneia din temele de actualitate ale lumii contemporane, migrația. A fost un prilej de a reflecta asupra complexității acestui fenomen, iar mulți dintre elevi și-au revizuit atitudinea discriminatorie la adresa imigranților. Acest lucru a fost posibil prin derularea unei suite de activități. Proiectul prevede activități de pregătire a mobilității și activități derulate în cadrul mobilităților. În cadrul activităților pregătitoare, la nivel județean, elevii români au fost primiți de directorul Direcției Regionale de Statistică, dl Mircea Chira, care a răspuns întrebărilor elevilor, prezentându-le un alt proiect european al instituției sale, pe aceeași temă.În Poznan, elevii din cele cinci țări au fost primiți de directoarea Centrului pentru Imigrație, care a prezentat măsurile ce se iau în Polonia pentru integrarea imigranților. Totodată, un membru al unei organizații de voluntari s-a adresat elevilor. Elevii din Italia au prezentat materiale de la Centrul de Refugiați Filoteia din Comiso, iar elevii turci au prezentat fenomenul imigraționist din Turcia, care este cel mai amplu la ora actuală. Partea bulgară și partea română au discutat de felul în care sunt priviți și integrați cetățenii care au emigrat din țările noastre. Cei cinci elevi din Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița au prezentat interviuri cu elevi români care și-au început școala în alte țări ale Uniunii Europene.Un mare câștig al proiectului transnațional au fost activitățile culturale, vizitarea orașului, serile tradiționale, prezentarea istoriei și folclorului poloneze (dansuri, cântece), a bucătăriei tradiționale etc.

Hădărău Cristina,

coordonator proiect