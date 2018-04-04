Ca să înțelegem pentru ce scriitorul Stelian Tănase recurge la tehnica scrierii unui thriller, mizând că astfel cititorii vor înțelege cum ei au ajuns să trăiască într-o țară sofisticată...
Locurile de muncă vacante la data de 3 aprilie
ADMINISTRATOR 1
ADMINISTRATOR DE RETEA DE CALCULATOARE 1
AGENT COMERCIAL 4
AGENT DE VÂNZARI 5
AGENT TRANSPORTURI 1
AJUTOR BUCATAR 2
ANALIST CALITATE 1
ARTIFICIER LA LUCRARI DE SUPRAFATA 2
ASISTENT MANAGER 1
ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE 1
ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2
BARMAN 4
BUCATAR 4
CIOPLITOR ÎN PIATRA SI MARMURA 6
CONSILIER ADMINISTRATIA PUBLICA 1
CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1
CONSTRUCTOR DE ACOPERISURI 1
CONTROLOR CALITATE 1
CROITOR 4
CUPTORAR RECOACERE STICLA 2
DIRECTOR DEPARTAMENT CERCETARE-DEZVOLTARE 1
DISPECER 1
DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1
ELECTRICIAN AUTO 1
ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ SI CABLURI DE JOASA TENSIUNE 1
ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 2
EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE 1
FIERAR/POTCOVAR 2
GESTIONAR DEPOZIT 1
INGINER AUTOVEHICULE RUTIERE 1
INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1
INGINER ELECTROMECANIC 1
INGINER PRODUCTIE 1
INGINER/SUBINGINER SILVIC 1
ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 1
ÎNGRIJITOR CLADIRI 1
ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 2
INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 1
INSTALATOR APA, CANAL 1
KINETOTERAPEUT 1
LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 2
LACATUS MECANIC 3
LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1
LUCRATOR COMERCIAL 4
MAGAZINER 1
MANIPULANT MARFURI 2
MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1
MECANIC AUTO 5
MECANIC ÎNTRETINERE SI REPARATII MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE 1
MECANIC UTILAJ 8
MUNCITOR ÎN ACTIVITATEA DE GOSPODARIRE A SPANULUI 1
MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 8
MUNCITOR NECALIFICAT ÎN MINE SI CARIERE 13
MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 2
MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 32
MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF 3
MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 61
MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI 4
MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 3
MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 6
OSPATAR (CHELNER) 7
PATISER 1
RECEPTIONER DE HOTEL 2
RECEPTIONIST 1
SAPATOR MANUAL 2
SECRETARA 1
SEF ATELIER 1
SEF SECTIE 2
SLEFUITOR PRODUSE DIN STICLA 2
SOFER AUTOBUZ 1
SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 7
SOFER AUTOMACARAGIU 1
SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2
SPALATOR VEHICULE 2
STIVUITORIST 4
STRUNGAR LA MASINI DE ALEZAT 2
STRUNGAR LA STRUNG CARUSEL 2
STRUNGAR UNIVERSAL 3
SUDOR 3
TEHNICIAN ELECTROMECANIC 1
TEHNICIAN ELECTRONICA 1
VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE 2
VOPSITOR 1
VOPSITOR AUTO 1
Cele mai
Comentarii recente
Liga 1
|Etapa a 24-a
|Chiajna
|Steaua
|13.II.2016
|Viitorul
|CSMS Iaşi
|13.II.2016
|ACS Poli
|CS Voluntari
|13.II.2016
|CSU Craiova
|Petrolul
|13.II.2016
|ASA T. Mureş
|Pandurii
|13.II.2016
|Astra
|CFR Cluj
|13.II.2016
|Dinamo
|FC Botoşani
|13.II.2016
|Loc
|Echipa
|J
|V
|E
|I
|GM
|GP
|PCT
|1
|Astra
|23
|13
|7
|3
|38
|26
|46
|2
|Viitorul
|23
|12
|7
|4
|45
|24
|43
|3
|Dinamo
|23
|11
|8
|4
|39
|23
|41
|4
|Steaua
|23
|11
|7
|5
|31
|21
|40
|5
|Pandurii
|23
|11
|7
|5
|30
|24
|40
|6
|Mureş
|23
|8
|11
|4
|26
|19
|35
|7
|Iaşi
|23
|8
|8
|7
|18
|22
|32
|8
|Craiova
|23
|7
|6
|10
|23
|25
|27
|9
|Botoşani
|23
|6
|8
|9
|30
|32
|26
|10
|CFR Cluj
|23
|7
|9
|7
|27
|23
|24
|11
|Timişoara
|23
|4
|9
|10
|21
|32
|21
|12
|Chiajna
|23
|3
|8
|12
|21
|38
|17
|13
|Voluntari
|23
|2
|9
|12
|21
|39
|15
|14
|Petrolul
|23
|2
|8
|13
|16
|29
|8
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