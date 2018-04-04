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Locurile de muncă vacante la data de 3 aprilie

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Locurile de muncă vacante la data 3 aprilie

 ADMINISTRATOR 1
ADMINISTRATOR DE RETEA DE CALCULATOARE 1
AGENT COMERCIAL 4
AGENT DE VÂNZARI 5
AGENT TRANSPORTURI 1
AJUTOR BUCATAR 2
ANALIST CALITATE 1
ARTIFICIER LA LUCRARI DE SUPRAFATA 2
ASISTENT MANAGER 1
ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE 1
ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2
BARMAN 4
BUCATAR 4
CIOPLITOR ÎN PIATRA SI MARMURA 6
CONSILIER ADMINISTRATIA PUBLICA 1
CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1
CONSTRUCTOR DE ACOPERISURI 1
CONTROLOR CALITATE 1
CROITOR 4
CUPTORAR RECOACERE STICLA 2
DIRECTOR DEPARTAMENT CERCETARE-DEZVOLTARE 1
DISPECER 1
DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1
ELECTRICIAN AUTO 1
ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ SI CABLURI DE JOASA TENSIUNE 1
ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 2
EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE 1
FIERAR/POTCOVAR 2
GESTIONAR DEPOZIT 1
INGINER AUTOVEHICULE RUTIERE 1
INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1
INGINER ELECTROMECANIC 1
INGINER PRODUCTIE 1
INGINER/SUBINGINER SILVIC 1
ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 1
ÎNGRIJITOR CLADIRI 1
ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 2
INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 1
INSTALATOR APA, CANAL 1
KINETOTERAPEUT 1
LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 2
LACATUS MECANIC 3
LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1
LUCRATOR COMERCIAL 4
MAGAZINER 1
MANIPULANT MARFURI 2
MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1
MECANIC AUTO 5
MECANIC ÎNTRETINERE SI REPARATII MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE 1
MECANIC UTILAJ 8
MUNCITOR ÎN ACTIVITATEA DE GOSPODARIRE A SPANULUI 1
MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 8
MUNCITOR NECALIFICAT ÎN MINE SI CARIERE 13
MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 2
MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 32
MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF 3
MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 61
MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI 4
MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 3
MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 6
OSPATAR (CHELNER) 7
PATISER 1
RECEPTIONER DE HOTEL 2
RECEPTIONIST 1
SAPATOR MANUAL 2
SECRETARA 1
SEF ATELIER 1
SEF SECTIE 2
SLEFUITOR PRODUSE DIN STICLA 2
SOFER AUTOBUZ 1
SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 7
SOFER AUTOMACARAGIU 1
SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2
SPALATOR VEHICULE 2
STIVUITORIST 4
STRUNGAR LA MASINI DE ALEZAT 2
STRUNGAR LA STRUNG CARUSEL 2
STRUNGAR UNIVERSAL 3
SUDOR 3
TEHNICIAN ELECTROMECANIC 1
TEHNICIAN ELECTRONICA 1
VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE 2
VOPSITOR 1
VOPSITOR AUTO 1

 

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Viitorul CSMS Iaşi13.II.2016
ACS PoliCS Voluntari13.II.2016
CSU CraiovaPetrolul13.II.2016
ASA T. MureşPandurii13.II.2016
AstraCFR Cluj13.II.2016
DinamoFC Botoşani13.II.2016
Loc EchipaJVEIGMGPPCT
1Astra2313 7 3382646
2Viitorul2312 7 4452443
3Dinamo2311 8 4392341
4Steaua2311 7 5312140
5Pandurii2311 7 5302440
6Mureş23 811 4261935
7Iaşi23 8 8 7182232
8Craiova23 7 610232527
9Botoşani23 6 8 9303226
10CFR Cluj23 7 9 7272324
11Timişoara23 4 910213221
12Chiajna23 3 812213817
13Voluntari23 2 912213915
14Petrolul23 2 81316298

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