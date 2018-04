Tineri fermieri, cu produse sănătoase, la târgul din Piața Centrală

Cine are drum prin Piața Centrală, mai ales în aceste zile din Săptămâna Mare, are ocazia să cumpere produse alimentare sănătoase, la prețuri bune, de la tineri fermieri, care și-au dezvoltat mici afaceri de familie pentru a susține economia locală.Spre exemplu, Dinu Pleșa din Dipșa aduce la târg uleiuri presate la rece, familia sa având o tradiție de peste 15 ani în presarea la rece a semințelor de floarea soarelui. Recent, familia Pleșa a început să obțină uleiuri și din semințele de dovleac, respectiv din miezul de nucă.„Uleiurile astfel obținute, pe lângă gustul extraordinar, își păstrează toate substanțele nutritive și toate vitaminele, fiind deosebit de benefice pentru sănătate. Foarte interesant este uleiul obținut din semințe de dovleac presate la rece. Acest ulei are două culori în același timp: roșu rubin, în ambalaj de sticlă transparentă, culoare conferită de caroten, substanță conținută de semințele de dovleac, și verde, în farfurie, de la clorofilă. Iar ca o comparație între uleiul extra virgin de măsline și cel presat la rece din miez de nucă, acesta din urmă are de 21 ori mai mult Omega 3 și de 5 ori mai mult Omega 6”, ne-a spus Dinu Pleșa.Tot de la târgul de produse locale de lângă Biserica Evanghelică se pot cumpăra o mare varietate de produse apicole, de la Grigore Cotul: miere de albine, în ambalaje care de care mai interesante, polen, propolis și fagure. Mierea este naturală, obținută de Grigore Cotul de la albinele pe care le duce cu stupii, în timpul anului, la Chiochiș și la Vatra Dornei.La rândul său, Grigore Creța din Ruștior aduce la târg telemea, urdă, caș și, în această perioadă, miei pentru Paște, de la oi pe care le ține în Munții Călimani.Târgul este deschis în fiecare zi, până sâmbătă, inclusiv, între orele 9.00-14.00.

Cristina RUSU