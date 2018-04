,,Nostalgia lecturilor” și critica lui David Dorian

Apariția volumului „Nostalgia lecturii” (Editura Școala Ardeleană Cluj-Napoca, 2018) ne descoperă pregnant fațeta unui critic veritabil, scriitorul Dorian David, pe care prea bine îl cunosc cei care-i urmăresc scrisul, este drept, până acum, doar din cronicile publicate cu intermitență, dar de fiecare dată mai mult decât convingătoare. Volumul se deschide cu un foarte bun interviu despre viața și literatura autorului, realizat de Nicolae Băciuț, „papa” interviului literar românesc, după publicarea „Istoriei literaturii române în interviuri”, lăudată la superlativ, pe bună dreptate, de Alex Ștefănescu. Aflăm: „Contactul meu cu poezia bacoviană, petrecut prin clasa a șaptea, a fost năucitor”; o premisă temeinică pentru evoluția ulterioară a poetului, am adăuga. O formă aparte de lectură o reprezintă evocările unor întâlniri admirabile, cu Dan Barbilian, prin Solomon Marcus, cu Rebreanu, prin Lucian Valea, de asemenea, cu rar farmec sunt relatate întâlnirile, de la Bistrița, cu Gheorghe Grigurcu, de la Casa Scriitorilor din Șanț, cu Mihai Ursachi. Portretul lui Luca Onul, „A învățat să moară”, are o încărcătură de frumusețe și de încântătoare nostalgie.Finețea receptorului de text literar, care este David Dorian, se descoperă în secțiunea cărții „Jurnale paralele”, mai întâi fiind este vorba despre cel al lui Mircea Cărtărescu, „deranjant” pentru Cristian Tudor Popescu, apoi despre jurnalele lui Ioan Pintea: „Proximități și mărturisiri” și „Mic jurnal discontinuu. Însemnările unui preot de țară.„Jurnalul lui Ioan Pintea este construit, implicit, în jurul unui personaj, al personajului narator; explicit, el e țesut în jurul duhovnicului, al maestrului său spiritual, părintele Nicolae Steinhardt, evocat cu admirația și căldura învățăcelului. (...) Asemenea lui Proust, autorul atât de iubit de Steinhardt, Ioan Pintea rememorează vârsta paradisiacă petrecută la Runc, pe locul numit Dâmb... ”, scrie David Dorian, indicând puterea de redare a forței textului, „debordând de idei, impresii de lectură, amintiri rămase în afara timpului, cugetări ale unui suflet candid”, comentat în totalitatea sa. Cu un instrumentar de aceeași factură își propune și reușește autorul să prezinte „Întâlnirea în eternitate” dintre Nicolae Vrăsmaș, elevul, și Radu Petrescu, profesorul, scriitorul, amândoi autori de jurnale care se întâlnesc, coexistă, în literatura română.„Proiectul ambițios și inedit de a pune față în față, așezare în oglindă, într-un paralelism cu punctul de întâlnire în eternitate, două mărturii de viață, două manifestări ale sensibilității poetice, reprezintă una dintre cele mai frumoase reușite”, constată autorul David și amplele înzestrări îi permit să comenteze foarte convingător capodopere.Muntele vrăjit, de Thomas Mann, este una dintre ele și întâlnim în comentariu voluptatea povestirii pe spații scurte, de excepțională densitate, a uriașei construcții romanești. Ne pare cu nimic mai prejos, ideatic și stilistic, de textele de aceeași factură ale lui Nicolae Balotă, de pildă.Exemplificăm: „Șederea lui Castor la Sanatoriul Berghof, preconizată ca o simplă vizită, se va prelungi nedefinit... El va uita șirul anilor petrecuți aici (șapte la număr), trăind iluzia că s-a sustras scurgerii timpului. Uitarea nu înseamnă însă și oprirea timpului...”.Octavian Paler este numit un ecleziast al vremilor noastre și cartea lui „Autoportret într-o oglindă spartă” ne plimbă prin anotimpul senectuții, scrie David Dorian, cu pătrunderea și delicatețea cu care se ocupă și de cartea „Portretul lui M”, semnată de Matei Călinescu, pentru a descinde apoi asupra paginilor din „Despre îngeri”, a lui Andrei Pleșu, căreia îi acordă o hiperbolizată atenție într-o construcție empatică, impecabilă stilistic, probabil prea mult pentru meditațiile relativ palide ale marelui cărturar. Cu ochi proaspăt și condeiul aplicat, David Dorian are curiozitatea, plăcerea, să citească foarte atent romanele Ioanei Bradea, în care sesizează ineditul, noutatea textului, ce le scapă unora cantonați în canoane, împresurați de bătrânețea gândurilor, tot astfel cum este evidențiat entuziasmul prozei lui Traian Săsărman sau al textelor confesive eseistice ale Jeniței Naidin, în elanul cuprinderii în lecturi a unui mare număr de scriitori iluștri. Dintre echinoxiști sunt reținuți cu cărți de poezii Dinu Flămând și Gavril Moldovan, iar dintre critici, chiar mentorul grupării, Ion Pop, autorul antologiei Poeții revistei „Echinox”. Poeta Florica Dura este indicată prin volumul „Biserica din Smirna”, găsindu-se în perimetrul ideatic al unei mistici a iubirii, astfel cum universul poetic al Anei Zegrean i se pare autorului marcat de delicatețe și tragism: „Versurile Anei Zegrean aduc în sufletul cititorului plăsmuiri delicate de poezie, într-o lume grevată de înțelesuri tragice”. Cu grila profunzimii și candorii este lecturat volumul de versuri „Ninge” al Veronicăi Știr: „Poemele sale sunt ale unui suflet pur, nealterat de modele trecătoare. (...) Candori turnate în matricea poeziei reliefează profilul unei autoare ale cărei virtuți constau în simplitatea notației, însoțită de reflexii și reflecții surprinzătoare”. Poezia lui Gheorghe Mizgan este privită deopotrivă prin dorința manifestă de înnoire, uzându-se de procedee din „inventică”, dar și sub elanul recuperator al publicării textelor de acum aproape patru decenii.Disponibilitatea autorului pentru prizarea actului cultural este cu asupra de măsură dovedită în diversitatea textelor. Un comentariu pe care îl face în secțiunea sinestezii este relevant dincolo de mijloacele criticii literare folosite: „Florin Săsărman ne aduce un buchet al marilor sale sensibilități și creativități, răspândind miresmele poeziei nemuritoare”, sau aprecierile din: „Timiditatea unei remarcabile actrițe”, adresate Adei Milea. Considerațiile plastice ne mărturisesc sensibilitatea pentru lumea culorilor și capacitatea de apreciere a formelor: „Siluetele lui Macedon Retegan, conturate cel mai adesea din câteva tușe, izbutesc să comunice mult mai mult decât ar putea-o face canoanele unei reprezentări exhaustive. Trupuri imateriale, constituite mai mult din aura lor transparentă, dobândesc o stranie greutate cromatică”.Prin suplețea stilistică și nuanțarea adevărurilor sale, Dorian David ni se arată ca unul dintre cei mai înzestrați scriitori ai generației sale, cu o plajă de expresie, de la poezie, la roman, comentariu politic, la critica de artă, „feliată” pe domenii și scrisă cu sensibilitate, cu aplicație. Firește, totul sub nostalgia pierderii acestor adevăruri, după ,,lectura” în care le ia în stăpânire. Autorul ajunge la admirație, la textul critic de sorginte artistă, găsindu-se ca tipologie în siajul lui Gheorghe Grigurcu și fiind, ca armonie și profunzime, cel mai fidel continuator al marelui critic. Regretul unei dedicări totale criticii este tot mai întemeiat pe măsură ce publică din textele scrise.