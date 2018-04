Vinerea Mare, ziua în care Iisus a murit pentru mântuirea noastră. Ce nu e bine să facem în această zi

Vinerea Mare este cea mai însemnată zi din întreg Postul Mare, deoarece în această zi Iisus a fost răstignit și a murit pentru mântuirea lumii și de aceea creștinii comemorează moartea pe cruce a Mântuitorului.Din grădina Ghetsimani, unde a fost prins, Iisus a fost dus în fața arhiereilor Ana și Caiafa, pentru a fi judecat, iar de aici, în fața lui Pilat, care nu i-a găsit nicio vină și a vrut să-l elibereze, dar mulțimea de iudei a strigat să fie răstignit. Pentru a nu se răscula mulțimea, Pilat l-a dat pe Iisus pe mâna soldaților, care l-au dezbrăcat de haine, l-au legat de un stâlp, l-au bătut cu bicele și i-au pus o cunună de spini pe cap.Apoi, Mântuitorului i s-a dat o cruce grea, pe care să o poarte spre muntele Golgota. Drumul pe care l-a străbătut Iisus cu crucea pe umeri se numește azi „Drumul Crucii” sau „Drumul Durerii”. Când cădea sub greutatea crucii, ostașii și mulțimea îl loveau și îl scuipau. Pe Golgota, Iisus Hristos a fost răstignit între doi tâlhari, deasupra crucii fiind fixată pe o scândură vina condamnatului: „Iisus Nazarineanul, Regele Iudeilor”. Apoi, oamenii s-au întors la casele lor, la locul Răstignirii rămânând doar câteva femei miloase și ostașii puși de pază.Coborârea de pe cruce și pregătirile de înmormântare se fac de către Iosif din Arimateea, care îi cere lui Pilat trupul lui Iisus. Acesta este coborât de pe cruce în brațele Fecioarei Maria, care a asistat la răstignirea fiului său. Trupul lui Iisus este îmbălsămat, acoperit cu un giulgiu de in și așezat în mormântul situat în grădina din apropierea Golgotei.În Vinerea Mare se face pomenire de sfintele, mântuitoarele și înfricoșătoarele Patimi ale Mântuitorului. Potrivit credinței creștine, este zi de post negru, adică nu se mănâncă nimic, doar se bea apă, iar seara, la biserică, se cântă prohodul Domnului. După slujba prohodului, creștinii înconjoară biserica de trei ori, apoi sărută Sfântul Epitaf și trec pe sub masa pe care este așezat. Sfântul Epitaf este o icoană pictată pe pânză care ilustrează punerea în mormânt a lui Iisus și care, la slujba Prohodului, este așezată pe o masa înaltă în mijlocul bisericii. La sat se spune că cine trece de trei ori pe sub Sfântul Epitaf nu va suferi de dureri de cap și spate tot anul, iar dacă își șterge ochii cu marginea epitafului, nu va avea dureri de ochi.În Vinerea Mare nu se săvârșesc liturgii, nu trag clopotele, iar cine moare acum, ca și în celelalte zile din Săptămâna Patimilor, ajunge în iad, căci raiul este închis. În unele regiuni ale țării se crede că dacă plouă în această zi de mare rugăciune anul va fi plin de vijelii, iar dacă nu plouă, va fi un an îmbelșugat, iar în alte regiuni din țară oamenii afumă casa cu tămâie, înconjurând-o de trei ori, pentru a fi ferită de șerpi și animale sălbatice. În Vinerea Patimilor nu este bine să se coase, să se spele, să se taie miei și nici să se lucreze la câmp, deoarece tot ce se seamănă nu rodește, Vinerea Mare fiind numită și Vinerea Seacă. În această zi de post și rugăciune nu este bine să folosim oțet în mâncare, deoarece buzele lui Iisus au fost udate cu oțet în timp ce agoniza pe cruce. În această zi nu se sacrifică păsări sau animale.Faptele petrecute în secolul I al erei creștine ne îndeamnă să cugetăm asupra a două aspecte: pe de o parte, asupra răutăților lumii căzute în păcat (trădarea lui Iuda, răutatea fariseilor, lașitatea și nedreptatea lui Pilat din Pont, violența soldaților, indiferența mulțimii căreia Iius i-a făcut bine), iar pe de altă parte, asupra jertfei lui Isus, care a murit pentru mântuirea noastră și care ne îndeamnă să fim mai buni și iertători.Foto: Facbook Turism BZI.ro (Golgota)

Cristina RUSU