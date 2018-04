Dacă e a doua zi de Paști, e timpul Udatului foto: Mesagerul de BN

Lunea Paştelui i-a transformat pe domnișorii și domnii din Năsăud în adevăraţi "pelerini" pe la casele fetelor, unde au mers cu udatul. Obiceiul este generalizat de secole în întreg Ardealul, unde a ajuns prin intermediul saşilor, dar s-a răspândit pe filieră maghiară, apoi a fost adoptat şi de români. Tradiţia spune că fetele trebuie udate ca să fie frumoase, să dea naştere la copii sănătoşi şi să miroasă tot anul ca florile de primăvară. Femeile şi fetele îşi aşteaptă musafirii cu ouă roşii, pălincă şi prăjituri, pe care le oferă celor care spun poezii sau snoave amuzante.Poezioarele sunt sfinte în cadrul ritualului. Cele mai celebre rămân: ”Am auzit că aveţi o floare frumoasă/ Am venit s-o udăm ca să nu se ofilească/ Să crească, să-nflorească/ Şi mulţi ani să trăiască!” ori ”Eu sunt micul grădinar / Cu parfumu-n buzunar, / Am auzit c-aveți o floare, / E voie s-o udăm?”. Răspunsul vine repede, pe placul tuturor: ”E voie, e voie!”. Și dă-i cu parfum din sticluțe ori spray-uri (mai demult de bază erau sticluțele în formă de mașină, iar când parfumul era pe sfârșite, conținutul era completat cu apă, și tot așa, până când misiunea era îndeplinită).

Totodată, tradiţia stropirii de Paște a domnișoarelor și doamnelor se păstrează şi la instituţii, unde, în a treia zi a sărbătorilor, domnii îşi stropesc colegele şi le compun mici poezioare. Răsplata vine cu ouă ori prăjituri, dar cele mai dulci sunt considerate îmbrățișările asezonate cu pupici.