Becleanul este primul oraș din Bistrița-Năsăud care s-a reunit, simbolic, cu Republica Moldova

Becleanul este primul oraș din Bistrița-Năsăud care s-a reunit cu Republica Moldova

Consiliul local al orașului Beclean, întrunit marţi în ședință ordinară, a adoptat cu unanimitate de voturi, în mod simbolic, Declaraţia de Unire cu Republica Moldova. Faptul a fost confirmat de primarul urbei de pe malurile Someșului Mare, Nicolae Moldovan: ”Așa este. Astăzi, împreună cu aleșii beclenarilor, am adoptat, cu unanimitate de voturi, o declarație simbolică de reunire cu Republica Moldova. Este foarte bine că suntem tot mai multe localități care dorim să aducem Basarabia acasă”, ne-a spus Nicolae Moldovan.

Reamintim faptul că deputatul Ionuț Simionca, președintele PMP Bistrița-Năsăud, l-a provocat în urmă cu două luni, în cadrul unei conferințe de presă, pe primarul orașului Beclean, Nicolae Moldovan, să semneze această declaratie și în consiliul local al orașului pe care-l gospodărește. La momentul respectiv, Nicolae Moldovan a considerat că este o inițiativă bună, spunând că o va propune Consiliului Local, însă nu a fost pusă pe ordinea de zi.

Marţi, în ședința Consiliului Local al orașului Beclean s-a adoptat cu unanimitate de voturi, în mod simbolic, Declaraţia de Unire cu Republica Moldova. Declaraţia a fost depusă de către prim-vicepreședintele PMP Bistrița-Năsăud, Cârcu Ioan Caius, consilier local al orașului Beclean.

"Au trebuit să treacă 100 de ani pentru ca cetățenii și clasa politică a României și Republicii Moldova să înțeleagă că este momentul să redevină o singură țara. 100 de ani ne-au trebuit nouă, românilor de pe ambele maluri ale Prutului, să înțelegem că stă în puterea noastră să cerem reîntregirea țării și că uniți ne putem face auzită vocea", a declarat Caius Cârcu.

Acesta este convins că istoria acelor vremuri trebuie să fie cunoscută și respectată de către toţi românii. "În contextul geopolitic de azi, aniversarea Unirii Basarabiei cu România, moment care a marcat începutul unui an 1918 memorabil, pentru națiunea română are o încărcătură aparte. Însă, spre deosebire de Transilvania, Basarabia este încă ruptă din trupul țării. Acum, la 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, consider că este necesar ca de la fiecare nivel administrativ al țării să susținem cu toată convingerea întoarcerea Republicii Moldova în marea familie europeană prin unirea cu patria mama, România. Republica Moldova, te asteptăm acasa!", a concluzionat consilierul local.