Obicei vechi de Paște păstrat de stupineni

Ca în fiecare an, prin grija inimosului părinte Ilie Oltenaş, după slujba religioasă din duminica Paștelui, sătenii gătiți în haine de sărbătoare s-au adunat în curtea bisericii din Stupini, comuna Sânmihaiu de Câmpie. A fost ziua de „cioc”. Fiecare a trecut, mai întâi, pe la cimitir, la cei plecați, pentru a le dărui un ou vopsit și a depăna amintiri. După care, în fața bisericii, a început o competiție adevărată: ciocnitul ouălor. Tineri și mai puțin tineri, de la nepoți la străbunici, s-au provocat reciproc: „Ia să te văd, le-ai dat mâncare bună găinilor!”.„Dragu mătușii, am adus 100 de ouă pentru cioc! Cu nepoții ăștia nu birui altfel”, îmi mărturisește veselă o bunică, privind cu drag nepoata de o șchioapă, care se învârtea ca un prâsnel printre „cei mari”.Nenea Lazăr Apăfăian este diac la biserica din Stupini și se uită cu duioșie, dar și cu o undă de regret, la ce se întâmplă în jur. „Am 95 de ani”, mă uimește dumnealui. „Când eram copil, așa am apucat și eu obiceiul ăsta, și atunci, ca și acum, ziceam că mergem la cioc. Îi tare bine că mai vine lumea, dar anul ăsta îs tare puțini. Cândva erau oameni de nu încăpeau în fața bisericii, se umplea de jur împrejur! Da' îs plecați mulți la oraș și văd că anul ăsta n-or pre venit”.Dorin Nicula, viceprimarul comunei, e stupinean get-beget și prezent la „cioc” în fiecare an. Are mâinile pline de ouă, pe care le ciocnește cu sătenii sau le oferă copiilor care și-au epuizat... stocul. „Obiceiul acesta e de mare valoare pentru satul nostru. E o tradiție cu o puternică latură socială, nu doar religioasă. Aici oamenii vin să comunice, să se vadă și altfel decât la munca de pe câmp. Voia bună, glumele, provocările sunt la ele acasă. Și, mai ales, dispare orice diferență socială, bogatul satului ciocnește oul cu săracul satului și, indiferent cine câștigă, ia oul celuilalt. Aici tot ce contează e să ai bună dispoziție și ouă tari!”.La lăsarea serii sătenii au pornit, cu regret, către casă. Sunt puține evenimente peste an care le oferă posibilitatea unei astfel de întâlniri, așa că obiceiul „cioc” va rămâne unul de referință pentru viața comunității. Sperăm că încă pentru mulți ani...

Alexandru GEORGIȚĂ