Pensiunea ”SONIA” din Telciu scoasă la vânzare pe olx.ro cu peste 156 de mii de euro.

Piața caselor de locuit, vilelor sau a apartamentelor de lux din municipiul Bistrița sau din județul Bistrița-Năsăud este una cât se poate de scumpă pentru 90% din populația activă, dar ”ceva mai accesibilă” față de boomul prețurilor imobiliarelor din Cluj-Napoca.

Cu siguranță, cea mai scumpă clădire rămâne Casa Ion Zidaru, scoasă la vânzare pentru 980 de mii de euro pe olx.ro, urmată în același top de un alt monument istoric situat pe strada Dornei și al cărui proprietar îl vinde cu 850 de mii de euro: ” Persoană fizică vând monument istoric cu destinație Spatii Comerciale în Bistrița, Zona Ultracentrală cu vad comercial, 750 mp (17 incaperi+bai+beci), compusă din: Demisol, Parter, Etaj, Mansarda, cu spații decomandate, semidecomandate si nedecomandate, finisate/ in curs de finisare, cu toate utilitatile, curte proprie amenajata, locuri de parcare in curte si în fata casei”.

Pensiunea SONIA din Telciu e de vânzare

Anunțul apare pe olx.ro, suma de vânzare fiind de 156.134 de euro. Se vinde în licitație publică în cadrul procedurii de faliment: ” Este o construcție nouă de tipul D+P+E+M, compusă din spații tehnice la demisol, restaurant, bar, bucătărie, terasa la parter, 3 camere cu băi și sala de ședinte la etaj, 6 camere cu bai la mansarda. De asemenea, pensiunea dispune de o piscină acoperită cu suprafață de 336 mp, prevăzută cu vestiare și grupuri sanitare, aceasta fiind amplasată într-un pavilion separat. În fata pensiunii sunt amenajate locuri de parcare. Proprietatea este situata in zona periferica a localitatii Telciu, la iesirea spre Romuli, pe DN 17C, la o distanta de aprox. 23 km de orasul Nasaud. Pensiunea se învecineaza cu o statie de carburanti si un spatiu comercial apartinad aceluiasi proprietar. Asigurarea utilitatilor se face dupa cum urmeaza: curent electric de la reteaua nationala, apa-sursa proprie, canalizare prin fosa septica. Terenul aferent are o suprafață de 2.300 mp.”.

În topul sumelor extravagante figurează o vilă-conac al cărei preț e cât se poate de prohibit: 485 de mii de euro. E vorba de 1.200 mp cu anexe și grădină

Cea mai scumpă casă din municipiul Bistrița scoasă la vânzare pe olx.ro costă numai puțin de 300 de mii de euro . Casa are o suprafață de 300 mp iar terenul aferent este de 800 de mp. Casa este utilată. Aceasta este compartimentata astfel: la subsol: garaj + 3 camere(anexe), la parter: hol , birou , living spatios , bucatarie si baie iar la etaj are un hol , 3 dormitoare , dressing și baie. Casa a fost construita in anul 2007 , se afla pe o strada linistita si asfaltata cu toate utilitatile, este izolata si dispune de tamplarie de termopan. In spate acesta are o terasa acoperita”.

Dacă doriți să achiziționați o casă de lux în afara Bistriței, pe dealul Jelnei, de exemplu, trebuie să știți că prețul nu e deloc mic – 275 de mii de euro: ” Casă de Lux situată pe dealul Jelnei. Amplasată într-o zonă cu o priveliște deosebită, dispune de o suprafață de teren de 50 ari și 390 mp utili.A fost contruită în anul 2008, din caramida si izolate cu polistiren de 10 cm, cu geamuri termopan din pvc, curte pavata si imprejmuita.Casa este mobilata si finisata cu materiale de cea mai bună calitate”.

În cazul în care vreți să vă mutați pe Centură, o casă modestă costă 80 de mii de euro, iar pe valea Ghinzii prețurile variază între 75 și 230 de mii de euro.

Altfel, un apartament la vilă, situat în partea de sus a orașului, la intrare pe strada Gorunului, 100 mpu. compus din 3 camere, bucătărie, spațiu de depozitare , baie, 2 balcoane, curte cu parcare privată , spațiu verde, zonă de relax si barbeque, spațiu de joaca pentru copii, se vinde cu 63 de mii de euro.

În ceea ce privește cabanele și casele de vacanță, prețul acestora variază în funcție de foarte mulți factori. Contextual, la Colibița, la ”marea de la munte”, există și cabană la aproape 70 de mii de euro, dar și o casă de vacanță în valoare de 262 de mii de euro. Dacă doriți băi sărate, puteți achiziționa o pensiune în Figa contra ”modestei” sume de 115 mii de euro.

Cu toate acestea, nu trebuie să disperăm, deoarece, există și case scoase la vânzare în diferite comune ale județului Bistrița-Năsăud cu sume mai acceptabile. Astfel, în Dumitra o casă cu grădină și curte merge la 53 de mii de euro, în Mocod, casă, anexe, grădină de 3.500 mp costă doar 35.500 de euro, iar un imobil în comuna Șieu se vinde cu 25 de mii de euro. De altfel, case ieftine puteți găsi în Teaca, 26 de mii de euro, în timp dacă ați vrea să vă mutați la Monor sau în Țagu, veți scoate din buzunar, 14, respectiv 16 mii de euro. Cea mai ieftină casă o găsiți la Milaș, satul Orosfaia, , costă doar 7.500 de euro.