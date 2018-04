Tibi Uşeriu vrea să ducă steagul tricolor la ultramaratonul Everestului

Premiat astăzi cu 25 de mii de lei din partea Consiliului Judeţean, Tibi Uşeriu a vorbit şi despre cum va folosi aceşti bani. O parte din premiu va fi folosit pentru o donaţie care va merge în conturile unui sportiv, iar restul va fi folosit pentru finanţarea participării sale la Ultramaratonul Everestului, în lungime de 60 de kilometri, care va începe în 29 mai şi care este competiţia ce se desfăşoară la ce mai mare altitudine din lume, plecarea fiind de la 5.600 metri.

Tibi Uşeriu a mai spus că va duce steagul tricolor la acest ultramaraton al Everestului pentru că „măcar atât să fac şi eu pentru acest Centenar. O să îl duc şi în Himalaya. Cred că fiecare român care face ceva, indiferent dacă este o competiţie sau este orice, dacă poate să promoveze România, chiar în cele mai îndepărtate colţuri ale lumii, eu cred că este un pas destul de mare".

El a mai povestit consilierilor judeţeni că premiile acordate de către organizatorii ultramaratonului sunt cât se poate de simbolice, dar că adevăratul premiu este recunoştinţa pe care a primit-o de fiecare dată din partea conjudeţenilor, pe care s-a declarat mândru că îi poate reprezenta.

"Îmi amintesc, în primul an când am participat la această competiţie, că premiul meu cel mare a fost un pulover de 18 dolari, iar recunoaşterea pentru asta aţi fost dumneavoastră, judeţul, începând de la domnul Radu Moldovan şi Consiliul Judeţean. În al doilea an, am fost mirat că a crescut premiul, am primit o geacă în valoare de 70 de dolari. Bineînţeles, m-am întors acasă şi, la fel, premiul a fost înmânat de dumneavoastră - şi pe partea asta bănească, şi recunoştinţa pe care mi-a adus-o judeţul şi m-am bucurat foarte mult şi atunci. Anul acesta, speram să crească. Bineînţeles că a scăzut, de data asta am primit din nou un pulover, puţin mai ieftin decât primul şi, la fel, premiul pentru mine, pentru ceea ce am făcut şi pentru ceea ce am realizat în aceşti ani a fost recunoştinţa judeţului, recunoştinţa dumneavoastră prin acest premiu şi prin aceste distincţii pe care le primesc. Sunt foarte mândru de fiecare dată, mă bucur foarte mult că pot să reprezint judeţul nostru", a explicat maratonistul bârgăuan.

Întrebat dacă se gândeşte să intre în politică, Tibi a răspuns: "Cu siguranţă nu şi nu o să intru niciodată".

Tiberiu Uşeriu a recunoscut că a primit şi oferte pentru realizarea unui film după viaţa lui, însă spune că încă nu a luat o decizie în acest sens