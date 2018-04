Publicistica lui Iacob Naroș

Volumul „Publicistică literară. Note și impresii de lectură aproape critice” al lui Iacob Naroș, apărut la Editura Tipo Moldova, în colecția Opera Omnia, adună articolele publicate de acesta în presa literară, pe parcursul unui an și jumătate. Filolog de formație, Iacob Naroș și-a dovedit calitățile de critic şi istoric literar, afirmându-se ca un rebrenolog de anduranță, cu preocupări mult mai vechi decât anul apariției primei sale cărți; este vorba despre „Nume proprii în opera lui Liviu Rebreanu”, tipărită în 2010. Harnicul colaborator al revistei „Mișcarea literară” dovedește o rară aplicație, comentând atât de nuanțat poezia lui Adrian Lesenciuc din „Cartea de apă cu Borges privind râul”, apărută la Editura Cartea Românească, în 2016.Naroș precizează: „Adrian Lesenciuc încearcă să diversifice poezia actuală, pe lângă schimbarea jocurilor de stil în căutarea de sine, el face din Borges un mit personal, printr-un atașament inedit călăuzindu-se după metafora râului schimbător al lui Heraclit”. Comentariul de suflet pe care autorul îl face cărții Cleopatrei Lorințiu „Scurte întâlniri, există un limpede loc”, apărută la Editura Charmides Bistrița, în 2017, este amănunțit, parcurgând problematica fiecărui capitol, etalând frumusețea unor texte de mare sensibilitate. Iacob Naroș sugerează atât de inspirata descriere a locurilor natale realizată de Cleopatra Lorințiu, scriitoare originară din Bistrița-Năsăud, mai precis din Maieru, despre ai cărui oameni și locuri scrie cu atâta drag poeta-diplomat.Bogata operă a lui Cornel Cotuțiu - romane, proză scurtă și publicistică - este urmărită de Iacob Naroș, generos în două texte, din care se vede nu numai că știe foarte bine cărțile recenzate, dar și că a pătruns spiritul lor. Foarte atent la evenimentele culturale ale județului Bistrița-Năsăud, autorul nu putea trece pe lângă marele jubileu, împlinirea a 150 de ani de la nașterea lui Coșbuc, căruia i-a consacrat un text frumos, în care vorbește despre poetul din Hordou și despre Liviu Rebreanu. Sunt subliniate aspecte ale relațiilor dintre cei doi mari scriitori originari din același topos românesc. Tatăl romancierului, Vasile Rebreanu, i-a spus fiului, la plecarea spre București: „Să ajungi cât Coșbuc de mare!”. De neuitat răceala cu care poetul a primit întâiul volum de proză scurtă al lui Rebreanu, „Golanii”; George Coșbuc nu priza literatura aspră, care chinuie sufletul, după cum s-a exprimat. Rânduri scrise cu delicatețe sunt dedicate și unor cărți semnate de Melania Cuc şi Elena M. Câmpan, iar ocupându-se de proza scurtă a lui Icu Crăciun, autorul este dezinvolt și nu se sfiește să-și scrie răspicat aprecierea, așezându-l, sugestiv, între autorii ardeleni de proză scurtă contemporani importanți, și să-i ureze ca, scriind încă un volum, să ajungă în vecinătatea lui Liviu Rebreanu. Naroș spune: „De remarcat atenția acordată cadrului ambiental al fiecărei narațiuni, discursul liric adecvat și, nu în ultimul rând, credința autorului că satul transilvănean încă mai are subiecte de dezbătut, nu numai lumea plină de mizerie de care nu se poate scăpa, ci și altele legate de tradiții, datini sau valori fundamentale în luptă perpetuă cu noul, care, totuși, nu le poate anula în totalitate”.Liviu Păiuș, important folclorist năsăudean, este reținut cu o prezentare succintă a cărților pe care le-a scris și cu o analiză a volumului „Pagini Someșeni - volumul III. Studii, culegeri inedite de folclor someșan”, apărut la Editura Charmides, în 2015. Stăruința cu care s-a aplecat Liviu Păiuș asupra producțiilor de pe Valea Someșului este descurajantă pentru cei care ar vrea să mai caute ceva în zonă, crede Iacob Naroș, citând: „Lăsați orice speranță voi care intrați, pe aici a trecut Păiuș”.Vocația de fin degustător de roman și de comentator literar de același nivel este dovedită în nu mai puțin de patru texte, dedicate uriașului roman (peste opt sute de pagini) „Solenoid”, romanul romanelor lui Mircea Cărtărescu. Cu structura lui caleidoscopică și cu opulența de întâmplări, romanul este urmărit de Iacob Naroș cu acribie de bijutier, prezentând pe scurt fiecare parte a cărții, însă atât de sugestiv, încât cititorul cronicilor sale poate avea sentimentul că a asimilat romanul în cele câteva concentrate pilule.Printr-o perfectă empatie cu Alex Ștefănescu, autorul „Jurnalului secret. Dezvăluiri complete 2003-2009”, Iacob Naroș comentează cu mare deschidere volumul „Șapte ani cu Alex Ștefănescu”, în care face o veritabilă paradă de situații pline de spirit, de umor, ale unuia dintre cei mai importanți critici ai culturii noastre. Scriitorul nonagenar Teodor Tanco este reținut în volum cu un comentariu despre cartea „Basarabia numele tău este Maria”, Viorel Mureșan - cu „Poștașul vesel”, Ileana Urcan - cu excelentul roman „Iarnă la Roma”, iar Ioan-Aurel Pop și Ioan Bolovan - cu „Istoria Transilvaniei”.Secţiunea a doua a volumului este intitulată „Evocări, portrete, amintiri”, cuprinzând texte scrise cu prilejul anumitor evenimente, date marcante ale unor personalități din Bistrița-Năsăud; îi amintim pe profesorul Sever Ursa, la 85 de ani, Cornel Cotuțiu, la 70, sau Ion Seni.Alături de răspunsurile anchetei literare la care Iacob Naroș are răspunsuri proaspete, nuanțate, în carte sunt incluse și texte în care este evocat Maierul, alături de oamenii lui, sau pur și simplu amintiri despre cărțile măierenilor.De subliniat scrisul îngrijit, fluența ideilor, suplețea și nuanțele judecăților, limpezimea textului, care sunt datele esențiale ale profesionalismului probat de autor.