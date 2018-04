Bărbat împușcat la Tărpiu cu mai multe gloanțe. Autorul atacului a fost reținut de polițiștii bistrițeni în județul Maramureș

Un atac armat s-a produs în această dimineață în satul Tărpiu, comuna Dumitra. Din primele informații reiese faptul că e vorba de un bărbat de 31 de ani, cu domiciliul în Republica Moldova care a fost împușcat de un alt bărbat, urmare a unui conflict spontan. Informația este confirmată de purtătorul de cuvânt al IPJ Bistrița-Năsăud, Crina Sârb, care, a mai spus că autorul atacului a fost deja reținut în județul Maramureș.

Bărbatul împușcat a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe Bistrița: ” În aceasta dimineata, in jurul orei 05.15, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita a fost adus un barbat in varsta de aproximativ 30 de ani, cetatean moldovean, prezentand multiple plagi, pe gat, umarul drept, torace si bratul stang, avand trei gloante retinute in corp. In momentul de fata, barbatul, care este constient si cooperant, se afla in investigatii si explorari imagistice, medicii urmand sa stabileasca daca va fi sau nu transferat la o clinica de chirurgie vasculara din alta localitate, pentru a fi supus unei interventii chirurgicale”, se spune într-un comunicat al UPU Bistrița.