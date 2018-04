Muzica românească în anul Centenarului

Doar cei care nu au nicio atingere cu muzica se mai plâng că nu avem și noi compozitori ca alții, mai ales din Occident, că, nu altele și cele, toate ale altora. Îi va fi având cultura noastră pe Ion Caianul, pe Dimitrie Cantemir, dar la ce folos? Nouă ne trebuie să-i avem pe ai altora. În urmă cu niște ani, în 6 iulie 2005, în publicația ,,Adevărul" a apărut un interviu cu muzicologul Viorel Cosma care a lansat la Muzeul Enescu, ,,...prima lucrare de tip enciclopedic din cultura românească, ce cuprinde fenomenul artei sonore la români, începand cu secolul V i.e.n., intitulată "Enciclopedia Muzicii Românești" (vol.I). Profesorul Cosma, al Ilenei Cotrubaș și Angelei Gheorghiu, a tipărit până în 2005, nu mai puțin de 86 de cărți și peste 5.000 de articole și studii muzicale.

Viorel Cosma spunea că scrie în ,,Enciclopedie despre 10.000 de interpreți și 3.000 de compozitori Este cea mai mare enciclopedie națională din lume. (...) Există doua enciclopedii în lume: una engleză și una germană, dar acelea sunt enciclopedii universale ce-i cuprind pe Beethoven, Schumann, Mozart și bineînțeles compozitori din țările respective. Enciclopedia mea se ocupă de creatorii și muzicienii din România, din toate timpurile. Reprezintă un document al culturii muzicale românești. În urmă cu nu mai puțin de 60-70 de ani se cunoșteau doar 7 folcloriști în România. Astăzi sunt aproape 100 de folcloriști identificați. Când s-a înființat Societatea Compozitorilor din România, în 1920, erau aproximativ 40 - 45 de compozitori. Nu exista nici un muzicolog și nici un crititc muzical. Astăzi, în enciclopedie, figurează 3.000 de compozitori și muzicologi. "

Viorel Cosma a adunat peste 2.000.000 de fișe documentare. ,,Aș putea să fac cel puțin 20 de volume de istorie ilustrată a muzicii românești", a mai spus Viorel Cosma.

Și când ne gândim că în mari enciclopedii generale din lume, din secolul trecut, am văzut vreo două lexicoane spaniole, figurăm doar cu Enescu și Ciprian Porumbescu. Socotim că publicarea ,,Enciclopediei Cosma" ar fi o mare probă a contribuției românești în domeniul muzicii care ar fi potrivit să fie evidențiată la Centenar. Acum ar fi momentul, altfel, va rămâne în arhivă și cu ea se vor hrăni moliile. Păcat de munca de 56 de ani a excepționalului cărturar, apreciat profesor la Academia Națională de Muzică și, deasemenea,în străinătate.

Nu de alta, dar muzica clasică românească este puțin cântată. Filarmonici susținute de la buget cântă muzică străină, și adesea, în programe, în locul compozitorilor români, apare doar bănățeanul Bartok, cu ,,Șase dansuri românești".

Enciclopedia ne-ar putea scoate din rușinea că nu avem au- tostrăzi, și am putea spune: ,,Domle, nu avem autostrăzi, dar avem prima enciclopedie de muzică națională din lume, cum alta nu e, în douăzeci de volume!

Există oameni care se pricep și care ar putea organiza munca pentru ,,biruința gândului". Am scăpa de pecinginea că nu avem muzică și că alogenii ne-au făcut cea mai mare parte a realizărilor din domeniu.

Ce să zicem: ,,Dacă l-a dat Dumnezeu pe Viorel Cosma neamului nostru, să nu ignorăm binecuvântarea. ,,Dea Domnul să se găsească oamenii vrednici și Enciclopedia muzicii românești, în 20 de volume, să fie realitate! " Am scăpa de complexul că în România numai frații romi știu muzică.

Victor ȘTIR