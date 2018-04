Tășuleasa Social și micii voluntari au colectat peste 50 de tone de plastic. La acțiune a fost prezent și prefectul Ovidiu Frenț

Campania Ziua Bună – Ziua Voluntarilor Mici, acțiune începută de Tășuleasa Social în urmă cu trei ani a avut în 2018 drept obiectiv colectarea și reutilizarea plasticului. Astfel, sâmbătă, 14 aprilie, 30 de camioane au plecat la primele ore ale dimineții, împreună cu voluntari de la Tășuleasa Social, pe rute din 5 județe, ca să colecteze deșeurile din plastic adunate de 23.000 de elevi în vacanța de Paști.În campania de colectare au fost implicați elevi și profesori care au beneficiat, în această iarnă, de proiectul Camionul de Crăciun.

Contextual, doar într-o singură zi au fost colectate peste 50 de tone de mase plastice.

Prezent la acțiunea de colectare, prefectul de Bistrița-Năsăud, Ovidiu Frenț, a scris următoarele pe pagina sa de socializare: ” Deși materialele plastice păreau atunci când au apărut un progres uriaș, constatăm că mica noastră planetă e acum sufocată de ele. Multe specii de plante și animale suferă, mor sau transmit pe lanțul trofic microparticulele provenite din diferitele tipuri de plastic.

Evident că nu suntem excluși nici noi, studiile Univ. de Stat din New York - Fredonia demonstrând prezența acestor particule în apa din rețele, în cea îmbuteliată, în bere, zahăr, miere, etc.. Din păcate aceste substanțe se găsesc și în aer unde se pot asocia cu gazele radioactive (cum este radonul) multiplicându-se efectele nocive și favorizante pentru apariția carcinoamelor și a altor tipuri de cancer.

Pe glob sunt golite în fiecare minut 1 miliard de recipiente ("sticle") de plastic. Am infestat planeta cu peste 150 mil. tone de materiale plastice aruncate aiurea, anual adăugându-se alte 8 mil. tone.

Singura soluție este responsabilizarea tuturor în depozitarea conformă, colectarea și reciclarea acestor ambalaje toxice.

Felicitări din nou Tășuleasa, tuturor celor care au contribuit la Ziua Voluntarilor Mici care a avut ca scop principal colectarea de materiale plastice, în subsidiar fiind o excelentă acțiune educativă și un "Mulțumesc!" pentru cadourile primite de Crăciun!

5 județe, 23.000 elevi, profesori, instituții și autorități, mulți voluntari, peste 50 tone plastic colectat!”

Cum arată în cifre proiectul Ziua Bună-Ziua Voluntarilor Mici:

2015-52.500 puieți plantați într-o singură zi, 7000 voluntari (elevi și profesori) în 40 de localități.

2016-106 proiecte în care au fost implicați 8000 de voluntari din 74 de școli

2017. 41.000 puieți plantați într-o singură zi, 13.000 participanți din 5 țări