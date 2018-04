Mega-anchetă a poliției din Dublin în cazul rebrișoreanului ucis într-un parc din capitala Irlandei

Poliția din Dublin, Irlanda a demarat o mega anchetă în cazul năsăudeanului găsit mort într-un parc aflat în suburbiile capitalei Irlandei. Din primele cercetări reiese faptul că Ion Artene a fost bătut cu bestialitate de persoane încă rămase necunoscute și lăsat să zacă pe o bancă în parcul Sean Walsh, Tallaght.

Bărbatul a murit la scurt timp în spital, iar făptaşii nu au fost încă identificaţi.

Potrivit ziarului https://www.irishtimes.com/ bărbatul a plecat în urmă cu trei ani în Dublin şi muncea în construcţii. Imediat după ce şi-a încasat salariul, i-a dat unei românce 2.600 de euro, ca să îi aducă în ţară, la părinţi, iar restul de 400 de euro i-a păstrat pentru el.

Câteva ore mai târziu, poliţiştii din Dublin l-au găsit în stare gravă, pe o bancă în parc şi fără bani şi bănuiesc că omul a fost jefuit. Medicii irlandezi s-au chinuit să îi salveze viaţa, însă omul a murit la scurt timp din cauza rănilor. Trupul bărbatului se află încă la morgă, iar ancheta este în plină desfăşurare. Poliţiştii din Dublin audiază acum toţi muncitorii de la firma de construcţii.

De asemenea, respectiva publicație irlandeză, mai scrie că Ion Artene are o soră și un frate în Dublin, locuind la sora sa o bună perioadă de timp. Cu toate acestea, Artene, la începutul anului, a ales să plece și să locuiască singur, dar că nimeni din apropiații săi nu știu unde s-a mutat.

Ce spune poliția din Dublin?

Unul din șefii secției de poliție Tallaght Garda din Dublin, Ian Lackey a transmis condoleanțe familiei celui decedat și a anunțat că de caz se ocupă 40 de detectivi: „Vreau să transmit condoleanțele mele familiei lui Ioan, prietenilor și colegilor de muncă. (...) Ioan a murit din cauza unor leziuni corporale grave, despre care credem că au fost rezultatul unui atac puternic asupra lui. Avem 40 de detectivi care lucrează la acest caz, de ieri după-amiază. Ei continuă să lucreze și acum, în timp ce vorbim", a declarat sâmbătă, pentru ziarul irlandez The Irish Times, Ian Lackey, reprezentantul secției de poliție Tallaght Garda, din Dublin.

Acasă, în localitatea Rebrișoara, vestea că omul s-a stins a căzut ca un trasnet peste toţi cei dragi. Intervievați de Pro TV, cei apropiați lui Ion Artene au spus următoarele:

Dumitru Bob, fratele victimei: ”Mi-a dat telefon şi a zis “vezi că i-am dat banii, dacă vrei să mergi după ei”. Şi nu m-a mai sunat. Cred că cineva cu cine a lucrat l-a auzit, l-a aşteptat şi a crezut că are banii. Cred că a mai avut ceva bani la el.”

”Nu era beat, că a ieşit de la lucru şi a dus banii. Am fost şi am întrebat pe femeia asta care a adus banii şi a zis că era singur și era un pic supărat”, a mai spus fratele bărbatului.

Radu Rotari, nepotul victimei: ”Știm că au un cerc de suspecţi, ştim cauza morţii, dar mai mult nu zic nici ei.”

Familia vrea acum să aducă în ţara trupul neînsufleţit.