Pelerini din Șanț, Rodna și Runcu Salvei, la mănăstirea bihoreană Izbuc, de Izvorul Tămăduirii

Sfânta Mănăstire Izbuc și-a prăznuit și în acest an, de Izvorul Tămăduirii, în prima vineri după Paști, unul dintre hramurile principale, la sărbătoare participând mii de credincioşi ortodocşi din Bihor, dar şi din alte colţuri ale ţării, inclusiv din județul Bistrița-Năsăud, mai precis din Șanț, Rodna și Runcu Salvei. Pelerinii bistrițeni l-au avut în frunte pe profesorul și rapsodul popular Dănilă Filipoi, din comuna Șanț.„La dorința conducerii Sfintei Mănăstiri Izbuc, ca unul ce am compus imnul acestei mănăstiri în anul 2011, dar și a preoților și a credincioșilor din Bihor, am avut bucuria să participăm și anul acesta cu un grup de credincioși din Țara Năsăudului la marea sărbătoare de la Izbuc. Slujba a fost oficiată de starețul mănăstirii, părintele Mihail Tărău, alături de un impresionant sobor de peste 40 de preoți și diaconi. La sfârșit s-au împărțit credincioșilor sticle cu apa sfințită din Izvorul Maicii Domnului, iar toți credincioșii au gustat din cele peste 10.000 de sarmale, cozonac și ouă roșii, pelerinii din Bistrița-Năsăud fiind invitați la masa festivă alături de toți preoții și oficialitățile bihorene”, ne-a povestit, la începutul acestei săptămâni, Dănilă Filipoi.

Mănăstirea Izbuc, cel mai vechi lăcaş de rugăciune din Bihor, este cunoscută, în primul rând, pentru izvorul unic în Europa. Se spune că apa, care ţâşneşte uneori dintre pietre, are puteri miraculoase. Potrivit legendei, izvorul tămăduitor a devenit cunoscut după ce un copil orb, care se plimba prin zonă, i-a auzit susurul şi s-a oprit să se spele. După ce şi-a atins ochii cu apă, băiatul a început să vadă. Mănăstirea este situată la poalele munţilor Codru Moma, la aproximativ 100 de kilometri de Oradea, pe Drumul Naţional 76, spre Deva, într-un cadru feeric de munte, încărcat de pioşenie. Aici îşi duc viaţa 20 de călugări şi călugăriţe. Numele de Izbuc vine de la un izvor care se află lângă mănăstire şi care izbucneşte la anumite intervale (nota redacției: izbuc - izvor de apă cu debit intermitent). Actuala mănăstire a fost construită între anii 1928-1930 și este o mănăstire de călugări. Documentele mărturisesc că încă din secolele XI-XII au existat călugări în acest loc.