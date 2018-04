Surpriză neașteptată pentru comunitatea din Miceștii de Câmpie de „Ziua Voluntarilor Mici”

Elevii Școlii Gimnaziale din Miceștii de Câmpie au predat, sâmbătă, voluntarilor de la Tășuleasa Social deșeurile din plastic pe care le-au adunat sub coordonarea cadrelor didactice. Urmare a activității de colectare, sprijinită de primarul și viceprimarul comunei, cei 112 elevi ai școlii care au fost implicați în proiectul „Ziua Bună!-Ziua Voluntarilor Mici” au adunat și predat o cantitate considerabilă de deșeuri din plastic.Surpriza de proporții pentru întrega comunitate locală a fost prezența printre voluntarii de la Tășuleasa a Principelui Nicolae, nepotul Regelui Mihai, însoțit de soția sa, Alina Binder. După ce a ajutat la preluarea deșeurilor adunate de copii, Principele Nicolae i-a felicitat pentru activitate și le-a înmânat diplome de „mici voluntari”. Apoi, a vizitat școala, a dat autografe și a făcut fotografii cu elevii, cadrele didactice și părinții.„Noi am participat întotdeauna cu elevii la acțiunile Tășuleasa, pentru că întotdeauna am primit pachete de Crăciun. Surpriza zilei de sâmbătă, pentru noi toți, a fost principele Nicolae, cu soția acestuia. Ne-a spus că e fericit că se află în comunitatea noastră și că implicarea noastră în acest proiect este un lucru minunat. A vorbit cu toată lumea, le-a înmânat diplome elevilor și le-a adresat întrebări. La câteva ore după activitate, am vorbit cu elevii și cu părinții, încă simțeau emoțiile pe care le-au trăit. Toată lumea a rămas plăcut impresionată la întâlnirea cu Principele Nicolae și cred că vom rămâne cu această amintire păcută încă mult timp de acum înainte”, ne-a declarat Ana Scridonesi, cadru didactic la Școala Gimnazială din Miceștii de Câmpie.

Cristina RUSU