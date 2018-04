Zeci de mii de broșuri cu poeziile lui George Coșbuc vor ajunge în școlile județului, în 9 mai

Pregătirile pentru marcarea, în 9 mai, a unui secol de la trecerea în eternitate a lui George Coșbuc (1866 - 1918) au intrat în linie dreaptă, în localitatea de baștină a poetului. În cadrul unei discuții pe care am purtat-o, luni, cu primarul comunei Coșbuc, Ioan Pavelea, am aflat și programul manifestărilor prilejuite de comemorarea centenarului morții celui care a dat strălucire Țării Năsăudului.„Așa cum în 20 septembrie 2016 am organizat ample manifestări la un secol și jumătate de la nașterea lui, la fel, pe 9 mai 2018, dorim să-l cinstim pe patronul spiritual al satului nostru și la un secol de la moartea sa. Cu acest prilej avem în plan dezvelirea în fața primăriei a bustului lui George Coșbuc. Totodată, dorim să dăm evenimentului o importanță la nivelul școlilor din întreg județul, prin tipărirea și distribuirea a peste 36.000 de broșuri cu cele mai reprezentative poezii din opera coșbuciană. Este important ca generația tânără să știe cine a fost bardul nostru de la Hordou, mai ales acum, când el a fost alungat din manualele școlare. Intitulată «Sunt suflet în sufletul neamului meu», broșura se bucură de grafica realizată de profesorul Ionică Urs de la Colegiul Național «George Coșbuc din Năsăud, acțiunea educativă urmând să fie făcută în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean. Pe această cale, pentru sprijinul acordat în tipărirea broșurii, țin să le mulțumesc în mod public domnului președinte al Consiliului Județean, Emil Radu Moldovan, vicepreședintelui Vasile Puica, conducerii Bibliotecii Județene «George Coșbuc» și Centrului Județean pentru Cultură. Altfel, în programul manifestărilor dedicate centenarului morții poetului nostru mai avem proiecția filmului «Nunta Zamfirei», realizat în 1966, proiecție ce va avea loc în aer liber, pe podul secular din lemn peste Sălăuța, un simpozion tematic asociat cu mai multe lansări de carte la Casa Memorială a lui George Coșbuc, precum și un spectacol de gală susținut de ansamblurile locale și invitați la Căminul Cultural”, ne-a declarat primarul Ioan Pavelea.