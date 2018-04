„Școala Altfel”, cu pompierii salvatori ai Detașamentului Bistrița

Și-au dorit foarte mult să vadă de aproape cum lucrează salvatorii...La invitația personalului didactic de la Școala Primară, respectiv Grădinița din localitatea Domnești, le-am propus celor mici și însoțitorilor, deopotrivă, o altfel de activitate, în aer liber. Am încercat să transformăm totul într-o poveste adaptată vârstei lor frumoase, din care să rămână cu un cuvânt întipărit în subconștient: RESPONSABILITATE.Un cuvânt poate prea greu, raportat la primii anișori din viață, dar inserat într-o prezentare interactivă, ce deseori s-a transformat într-un dialog captivant, îi poate ajuta mult în transformarea lor în viitorii stâlpi ai comunității din care fac parte. Am învățat împreună despre riscurile jocului cu focul, apelul responsabil la numărul unic de urgență 112 - făcut de un părinte, profesor sau vecin - și, nu în ultimul rând, am învățat ce înseamnă să fii pompier – paramedic sau despre întreaga tehnică de intervenție din dotarea noastră.De la începutul anului 2018, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud este un partener activ al unităților de învățământ din județ. Activitățile sunt organizate la sediile subunităților inspectoratului și la nivelul instituțiilor de învățământ – pentru preșcolari, respectiv elevi din sistemul preuniversitar.În fapt, în acest program „Școală altfel”, desfășurat sub deviza „Să știi mai multe, să fii mai bun!”, pompierii militari se dovedesc a fi extrem de utili pentru formarea unui comportament preventiv, atât prin cunoașterea tipurilor de riscuri ce se pot manifesta în fiecare comunitate în parte, precum și a regulilor de comportament în cazul producerii unor situații de urgentă.

Compartimentul informare și relații publice al ISU „Bistrița”