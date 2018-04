Băuți, unul conducând mașina, celălalt, mopedul

La data de 17 aprilie a.c., pe DN 17, în Şieu-Măgheruş, un bărbat de 46 ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, ar fi efectuat o manevră de întoarcere neregulamentară, moment în care a intrat în coliziune cu un alt autoturism, care circula regulamentar pe direcția de deplasare Beclean-Bistrița, condus de un bărbat de 58 ani, din București. În urma accidentului a rezultat rănirea ușoară a unei femei, de 58 ani, pasageră în autoturismul colizionat. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind pozitiv în cazul bărbatului de 46 ani și negativ în cazul bărbatului de 58 ani. Polițiștii Serviciului Rutier continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.***La data de 17 aprilie a.c., polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Năsăud au depistat în trafic un bărbat de 39 ani, din Cepari, în timp ce conducea prin localitate un moped radiat din circulație și aflându-se sub influența alcoolului. Astfel, acesta a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. A fost întocmit dosar penal pentru punerea în circulație pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud