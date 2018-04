Chef Cezar Munteanu, la „Liviu Rebreanu” cu programul Selgros „Sănătatea începe din farfurie”

Este al șaselea an în care Selgros Cash&Carry România, alături de chef Cezar Munteanu, desfășoară programul „Sănătatea începe din farfurie”, prin care promovează educația gastronomică în școli, cu scopul de a forma în rândul elevilor din clasele primare obiceiuri sănătoase.Astfel, marți, chef Cezar și prietenii săi s-au aflat la Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița, unde s-au întâlni cu peste 400 de elevi, pentru a le explica ce înseamnă mâncarea sănătoasă, cum pot cunoaște alimentele și produsele naturale și de ce este important să deprindă obiceiuri de mâncat sănătoase încă de la vârste fragede.În acest an școlar, 22 de unități de învățământ sunt cuprinse în acest program de alimentație sănătoasă, ce se desfășoară sub motto-ul „Copiii sănătoși de astăzi sunt adulții sănătoși de mâine”. Anul acesta, proiectul include și un concurs organizat online, prin care clasele de elevi înscrise în program pot merge, la vară, într-o tabără de gătit în împrejurimile Brașovului.„Lumina pe care o văd pe chipurile copiilor atunci când înțeleg cât de important este să te hrănești sănătos m-a dus la concluzia că «Sănătatea începe din farfurie» este unul dintre cele mai sănătoase lucruri pe care știu să le fac”, precizează chef Cezar Munteanu.

Cristina RUSU