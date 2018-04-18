Locurile de muncă vacante la data 17 aprilie
ADMINISTRATOR 1
ADMINISTRATOR DE RETEA DE CALCULATOARE 1
AGENT COMERCIAL 4
AGENT DE SECURITATE 2
AGENT DE VÂNZARI 5
AGENT TRANSPORTURI 1
AJUTOR BUCATAR 2
AJUTOR OSPATAR 2
ANALIST RECRUTARE/INTEGRARE SALARIATI 1
ASISTENT MANAGER 2
ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1
BARMAN 5
BRUTAR 1
BUCATAR 5
CERCETATOR ÎN CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1
CONFECTIONER TRICOTAJE DUPA COMANDA 1
CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 2
CONSILIER ADMINISTRATIA PUBLICA 2
CONSILIER JURIDIC 1
CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2
CONSTRUCTOR DE ACOPERISURI 1
CONTABIL-SEF 1
CONTROLOR CALITATE 1
CROITOR 3
CUPTORAR RECOACERE STICLA 2
DIRECTOR DEPARTAMENT CERCETARE-DEZVOLTARE 1
DISPECER 1
ELECTRICIAN AUTO 1
ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ SI CABLURI DE JOASA TENSIUNE 1
ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 3
EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE 1
FEMEIE DE SERVICIU 2
FREZOR UNIVERSAL 2
FRIZER 1
GAURITOR-FILETATOR 2
GESTIONAR DEPOZIT 1
ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1
INFIRMIER/INFIRMIERA 2
INGINER AUTOVEHICULE RUTIERE 1
INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1
INGINER ELECTROMECANIC 1
INGINER ELECTRONIST TRANSPORTURI, TELECOMUNICATII 1
INGINER PRODUCTIE 1
ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 2
INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 1
INSTALATOR APA, CANAL 1
KINETOTERAPEUT 1
LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 12
LACATUS MECANIC 8
LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2
LUCRATOR COMERCIAL 7
MAGAZINER 1
MANIPULANT MARFURI 2
MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1
MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 1
MATISOR CABLURI 1
MECANIC AUTO 5
MECANIC ÎNTRETINERE SI REPARATII MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE 1
MUNCITOR CONSTRUCTOR BÂRNE, CHIRPICI, PIATRA 1
MUNCITOR ÎN ACTIVITATEA DE GOSPODARIRE A SPANULUI 1
MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 7
MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 2
MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 50
MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF 2
MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 201
MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI 15
MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 2
MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC SI RETELE 1
OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 14
OPERATOR LA PRELUCRAREA MASELOR PLASTICE 3
OSPATAR (CHELNER) 8
PATISER 1
PIZZAR 1
PREGATITOR SÂRMA 1
RECEPTIONER DE HOTEL 1
RECEPTIONIST 1
REGLOR LA MASINI DE PRELUCRARE MASE PLASTICE 5
REPREZENTANT COMERCIAL 1
SAPATOR MANUAL 2
SECRETARA 1
SEF DISTRICT, CENTRU, OCOL SILVIC 1
SEF SECTIE 2
SLEFUITOR PRODUSE DIN STICLA 2
SOFER AUTOBUZ 1
SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 8
SOFER AUTOMACARAGIU 1
SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 7
SPALATOR VEHICULE 1
SPALATOREASA LENJERIE 1
STIVUITORIST 7
STRUNGAR LA MASINI DE ALEZAT 5
STRUNGAR LA STRUNG CARUSEL 2
STRUNGAR UNIVERSAL 11
SUBINGINER MECANIC UTILAJE SI TEHNICA SUDURII 1
SUDOR 14
SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 10
TÂMPLAR MANUAL LA PRESARE SI ÎNCLEIERE 2
TÂMPLAR UNIVERSAL 3
TEHNICIAN DENTAR 1
TEHNICIAN ELECTROMECANIC 1
TEHNICIAN ELECTRONICA 1
TEHNICIAN GESTIUNEA PRODUCTIEI 1
TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 2
TINICHIGIU CAROSIER 1
VÂNZATOR 1
VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE 2
VOPSITOR AUTO 1
VOPSITOR INDUSTRIAL 5
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