”Contre” social-democrate din cauza blocului ”Metropolis” cu vedere spre pădurea Codrișor

Afacerile imobiliare au prins foarte repede și la Bistrița, iar construcția de blocuri în zone mai mult sau mai puțin ” doritoare” de-a găzdui asemenea gen de immobile a devenit deja o modă. Concret, după blocul apărut pe Crinilor chiar la câțiva pași de cel mai vechi cimitir românesc din Bistrița, patronii firmei Metropolis doresc să investeasacă într-un compelx architectonic de lux și care ar urma să fie amplasatîn apropierea de malul rîului Bistrița cu panoramă spre pădurea Codrișor. Blocul ar trebui să fie construit între clădirea care adăpostește Institutul de Cercetare din parcul municipal și o clădire, un alt imobil cu destinație de locuințe, într-unul din module locuind și fostul prefect, președinte al PDSR , deputat și fost nomenclaturist , Viorel Pupeză.

Pe ordinea de zi a ședinței de consiliu local, blocul cu vedere la pădure

Povestea investiției dorită de soții Petrică și Ionela Rus a ajuns și în consiliul local, sigur, la capitolul ”Diverse”, în sala de ședințe fiind prezent atât avocatul celor de la Metropolis, Oltean Chitul dar și Viorel Pupeză.

Primul care a vorbit a fost fostul președinte al PDSR Bistrița-Năsăud, deputat și prefect al județului Bistrița-Năsăud, Viorel Pupeză, fost membru al Biroului de Conducere a Organizației Pionierilor și șef de cabinet al Polianei Ceaușescu, nora lui Nicolae Ceaușescu. Trebuie spus din capul locului că Viorel Pupeză locuiește împreună cu familia într-un bloc din curtea unde mai există și fosta clădire în care a funcționat timp de mai bine de 20 de ani sediul defunctei Gloria Bistrița, bloc locuit de foarte mulți ex-nomenclaturiști, așa cum se spune și în plângerea prealabilă adresată consiliului local de Ionela Rus.

Viorel Pupeză le-a spus consilierilor locali că din punctual lui de vedere dar și a unor avocați, ” a construi blocuri în parcul municipal este illegal”, mai ales că o asemenea construcție nu ar avea drept consecință decât suprapopularea nejustificată a zonei, ” în prima fază cu peste 100 de persoane și o aglomerație excesivă cu mijloace auto, cca 30 de autoturisme”. De asemenea, fostul prefect și deputat a arătat că deschiderea unui șantier ar afecta chiar parcul municipal dar și imobilele din întreaga zonă de impact a viitoarei construcții. Mai mult, Pupeză susține că actualul sistem de canalizare nu ar putea susține și apele reziduale ce vor proveni din cele 18 apartamente. Așa cum era de așteptat, Pupeză și-a exprimat încrederea că proiectul de construire a respectivului bloc va fi respins.

Prezent în sală, avocatul investitorilor, a explicat aleșilor bistrițenilor că toate acțiunile întreprinse până acum de cei de la Metropolis au temei legal. Avocatul Oltean Chitu a arătat că, certificatul de urbanism emis respectă în totalitate toate regulamentele de urbanism ale Bistriței. În speachul său, avocatul a demontat toate acuzațiile aduse de contestatarii investiției.

De asemenea, Oltean Chitu a explicat și ce se dorește prin plângerea prealabilă depusă de Ionela Rus, cu privire la neemiterea Autorizației de construire în baza cererii înregistrată la primăria Bistrița sub număru 101371 din 05.12.2017. Conform acestui document, investitorul a primit deja certificatul de urbanism, prin acesta certificându-se că pe terenul situate pe strada Parcului nr. 6 poate fi construit un imobil de locuințe collective mici în regim de înălțime S+P+2E+M.



Ce a spus primarul Crețu?

Edilul Bistriței a apreciat că investitorul a fpăcut o greșeală prin faptul că a adresat plângerea prealabilă spre știința consiliului local, structură a administrației publice locale care nu poate elibera autorizația de construcție, acest lucru putând să îl facă doar primarul Bistriței.

Dacă președintele de ședință, Camelia Tabără, i-a greșit numele lui Pupeză, Ovidiu Crețu a venit și cu o pildă de pe vremea când era și el prefect al județului. El a povestit că un grup de revoluționari bistrițeni a venit la el în 1995 și i-au cerut să evacueze blocul de pe strada Parcului nr. 6, pe motiv că este locuit de foști nomenclaturiști comuniști: ” Le-am spus că nu există niciun temei legal să fac acest lucru, că nu se poate un asemenea lucru (…) Am mers întodeauna pe calea legală. Dacă eliberez autorizația de construire, mă vor da în judecată cetățenii de pe strada Parcului care au semnat memorial, dacă nu o eliberez, mă cheamă în instanță investitorul. Trebuie să văd ce process am șanse să îl câștig, dacă pot spune așa ceva. Eu zic că în plângerea prealabilă, doamna Ionela Rus are dreptate, dar, repet, consiliul local nu are competență de-a emite autorizație de construcție”, a precizat primarul Crețu.

Așa cum a fost de așteptat, plenul consiliului municipal a respins plângerea prealabilă a Ionelei Rus, doar că, după acest moment, lucrurile vor intra într-o anumită normalitate.

De altfel, purtătorul de cuvânt al primăriei Bistrița, Mihai Ruști a explicat faptul că primăria Bistrița nu a emis respective autorizație de construcție pentru că a intervenit între momentul solicitării și cel al autorizării, memoriul vecinilor și, care trebuia analizat și supus atenției consilierilor locali.

Ce prevede proiectul de pe strada Parcului?

Proiectul prevede construirea unei noi unităţi de locuințe colectivă în regim de înălțime S+P+2E, având suprafaţa totală a amplasamentului : 1.840 m2, cu acces din strada Parcului și panoramă spre Dealul Codrișor.

Proiectul „Construire imobil de locuințe colective în regim de înălțime S+P+2 E”, propus a fi amplasat în municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 6

Blocul urma să aibă 21 apartamente cu 2 și 3 camere, dar ulterior a fost re-configurat la 18 apartamente

– suprafața construită: 558,5 m2

– suprafață terase neacoperite – 106,9 m2;

– suprafață pavaje – 290,2 m2;

– suprafață spații verzi – 884,4 m2;

– parcaje – 24 locuri parcare subterană;

Intrarea se va face din strada Parcului, pe lângă ISCPE pe un drum care face legătura dintre str. Parcului și parcela în suprafață de 18 ari! Blocul de locuințe va fi amplasat în spate, în vecinătatea râului Bistrița, cu panoramă spre Dealul Codrișor.