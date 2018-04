Deputatul USR Emanuel Ungureanu, către medicii din SJU Bistrița: Nu mai direcționați pacienții de la spital spre cabinetele voastre particulare

Deputatul USR Emanuel Ungureanu către medicilor din SJU Bistrița: Nu mai direcționați pacienții de la spital la cabinetele voastre particulare

Prezent vineri la Bistrița, unde a fost invitat să participe la o dezbatere organizată de deputatul Cristina Iurișniți despre sistemul de sănătate, clujeanul Emanuel Ungureanu, deputat USR, cel care a demantelat ”mafia relațională și financiară dintre clinicile de stat și cele particulare”, a vorbit și despre anumite situații ”rușinoase”, în opinia lui Ungureanu, care se produc în SJU Bistrița.

Emanuel Ungureanu a făcut un apel direct către medicii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bistrița: ”Am un mesaj direct către medicii din această instituție sanitară și le spun, din start, că îi apreciez foarte mult, doar că am constatat, și nu sunt singurul care a făcut acest lucru, că există o practică de direcționare a pacienților de la stat către cabinetele private. De la policlinică, până la ultimul doctor de acolo, toți, dar absolut toți au această practică toxică. Este o rușine!”, a spus Ungureanu.

Potrivit deputatului USR, tot în acest sistem mai există și o ”practică murdară între anumite firme care comercializează anumite dispozitive medicale și medicii din acest spital. Vă dau doar un singur exemplu: sunt foarte mulți bistrițeni care au nevoie de înlocuire de cristalin. Ei bine, în acest caz se practică o afacere murdară! O spun public și avertizez și Parchetul să cerceteze ce spun eu aici: pacientul nu este informat de medic că el poate beneficia de la Casa de Asigurări de Sănătate de o reducere a costului respectivei operații, de o decontare a acelui cristalin. Pur și simplu, pacientul merge la medic, acesta contactează firma, alege cel mai bun cristalin, de cele mai multe ori în interesul firmei și nu al pacientului. De multe ori, pacientul nici măcar nu este informat că are acest drept al decontului de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate sau dacă se întâmplă acest lucru, deja e tardiv”, a explicat Ungureanu.

”Este o rușine! Acesta e mesajul pe care vreau să îl transmit şi vine în contextul mesajului lui Raed Arafat, care vorbea despre faptul că medicul ar trebui să aleagă între a lucra la stat și privat", lucru care, spune Emanuel Ungureanu, ”nu se poate face de azi pe mâine, asta, pentru că meseria de medic este una liberală, dar, repet, nu este în regulă ca spitalul să se transforme într-o gară, o zonă de tranzit, "Hai la mine, te consult puțin, după care îți spun să vii la consult la cabinetul meu privat, după ora 16.00. Asta a făcut Lucan la Cluj în stil mare, dar la fel de perfid din punct de vedere moral o fac medicii de aici”, a mai subliniat deputatul Emanuel Ungureanu.

Raed Arafat consideră că ar trebui făcută o delimitare între serviciul public de sănătate și cel privat, astfel, ar trebui introdusă o lege care să permită medicilor să aleagă doar unul dintre cele două sisteme, deoarece, susține Arafat, acest lucru ar face ambele sisteme mult mai eficiente.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a explicat propunere sa de a delimita sistemele de sănătate, după ce aceasta a creat rumoare, atât în presă, cât și în rândul medicilor. Arafat susține că veniturile medicilor au ajuns la un nivel suficient de mare încât aceștia să poată renunța la orele petrecute în sistemul privat pentru a fi complet dedicați sistemului de stat.

„Nu cred că toţi medicii se vor înfuria, pentru că multă lume sesizează situaţia. Nu e prima dată când se ridică această problemă: de lipsă a loialităţii faţă de un sector. E vorba de a însănătoşi, într-un fel, sectorul sanitar public. Au fost închişi ochii pentru că totdeauna s-a zis că veniturile nu sunt suficiente. Acum s-a ajuns la un nivel corect, peste media naţională. Va veni momentul să gândim cum rezolvăm această problemă. Sunt multe implicaţii. Pe lângă faptul că trebuie să asigurăm o delimitare clară între cele două sectoare, noi avem un program de muncă în spitale foarte sudat faţă de spitalele europene.

Trebuie să intrăm în normalitate: să avem spitale cu funcţionare maximă timp de 8 ore pe zi şi cu asta am putea rezolva mult mai multe cazuri. Ar scădea şi costurile astfel. Toate aceste aspecte sunt dereglate, sunt vechi şi trebuie soluţionate. Sunt convins că dacă avem personal dedicat, nu în două locuri, va creşte şi calitatea“, a declarat Raed Arafat într-o intervenție la Antena 3.

Chiar dacă în acest moment nu există un proiect care să susțină spusele șefului DSU, Arafat afirmă că vor exista cu siguranţă discuţii în cadrul Ministerului Sănăţii.

„Cel puţin eu, ca funcţie, nu am aceste atribuţii. În sectorul de urgenţă aş face acest lucru imediat, pentru că avem oameni care lucrează şi la public, şi la privat, pe care nu ştii unde îi găseşti. Acolo cred că am putea face ceva, să propunem. Va trebui să fie o iniţiativă legislativă la nivelul ministerului Sănătăţii şi vor exista discuţii pe această temă", a mai spus Arafat.