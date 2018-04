Educație digitală: două şcoli bistriţene cu laboratoare de informatică dotate prin proiectul Digitaliada

Proiectul Digitaliada, implementat de Fundația Orange, are ca scop încurajarea folosirii tehnologiei pentru îmbunătățirea performanței școlare a elevilor din mediul rural. La nivel național, acest proiect este prezent în 30 de școli, din 23 de județe, în care se încurajează învățarea prin metode digitale interactive a matematicii și TIC-ului, pentru elevii claselor V-VIII. Pentru acest lucru, la nivelul școlilor cuprinse în proiect, laboratoarele au fost dotate cu 826 de tablete, 31 de laptopuri, 28 de videoproiectoare și ecrane de proiecție. Din județul Bistrița-Năsăud, participă Școala Gimnazială „Tiberiu Morariu” din comuna Salva și Școala Gimnazială Pietriș.„În 2016 Școala Gimnazială Tiberiu Morariu din comuna Salva a primit 25 de tablete, un laptop, un videoproiector și un ecran de proiecție pentru laboratorul de informatică, iar de la începutul acestui an școlar și elevii de la Școala Gimnazială Petriș au parte de educație digitală la clasă. Pe toate tabletele sunt instalate aplicații educaționale ce sunt folosite la predarea și învățarea matematicii și informaticii, iar avantajul oferit de tehnologie este interactivitatea din cadrul lecțiilor. Practic, fiecare elev lucrează individual pe tabletă, iar profesorul poate urmări mai ușor progresul acestuia”, potrivit organizatorilor.Până în data de 27 aprilie durează noua perioadă de înscriere a școlilor care doresc să facă parte din proiect, fundația organizatoare urmând a selecta încă 10 unităţi de învăţământ. Condițiile de ȋnscriere, metodologia de completare a aplicației și anexele sunt detaliate pe www.digitaliada.ro „Cele 10 școli ce vor fi selectate vor beneficia de laboratoare digitale complet dotate, profesorii implicați în proiect vor participa la sesiuni de formare, iar școala va primi echipamente IT, un pachet complet de aplicații, materiale digitale și planuri de lecții pentru a susține învățarea disciplinelor matematică și TIC, cu ajutorul tehnologiilor digitale. Toate laboratoarele Digitaliada sunt dotate cu tablete pentru ca fiecare elev să poată lucra individual în timpul orei, un laptop pentru profesor și videoproiector pentru clasă”, precizează Fundația Orange.

Cristina RUSU