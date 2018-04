„Ziua Pământului”, bilanț și speranță

La Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1 Bistrița am marcat „Ziua Pămîntului” prin aniversarea celor șapte ani de când „Patrula de Reciclare”, programul național de educație de mediu al Asociaţiei Române pentru Reciclare, a intrat în viața noastră. Părculețul de joacă al școlii a devenit pentru noi un loc special: l-am „marcat” cu semne de suflet din anii trecuți, urme ale eforturilor noastre de a învăța, de a înțelege, de spera la un mediu curat, nepoluat. În acest părculeț și-au făcut loc câteva obiecte și lucrări artistice realizate de noi în timpul celor șapte ediții ale Patrulei: mascota „Cocoșul Reciclării”, „Pământul mobil”, „Timpul Reciclării”, Mascota „RoRecool”, „Pământul în balanță”, „Pentru un pământ în floare”, dar și o expoziție cu plase ecologice confecționate din calendare de perete și personalizate cu mesaje ale Patrulei de Reciclare.Au venit la această dublă sărbătoare micii agenți ai Patrulei de Reciclare din Grupa mare „A” - „Grupa Iepurașilor” de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 12 din Bistrița (unitate suporter), însoțiți de doamnele prof. învățământ preșcolar Iulia Moldovan, Ioana Bojor, de părinți și de... multă voie bună. Prietenii noștri ecologiști ne-au adus în dar baloane albastre și verzi și o minunată pictură cu imaginea Pământului, realizată chiar de mânuțele lor. Mulțumim pentru implicare doamnei director prof. Emiliana Chira, doamnelor profesoare și părinților!Am trăit bucuria prezenței unor oaspeți speciali: domnul director Sever Roman de la Agenția pentru Protecția Mediului BN; doamna Sorina Roman, reprezentant al Primăriei Municipiului Bistrița („Școala Verde”) și doamna Mina Nedelea, reprezentant al RoRec - Centrul local de colectare Bistrița; oaspeții și susținătorii noștri au admirat expoziția, ne-au felicitat pentru activitățile desfășurate până acum și ne-au spus cuvinte de încurajare; ne-au vorbit despre necesitatea protejării mediului, despre consecințele poluării pământului cu deșeuri din materiale plastic, cu deșeuri electrice și electronice etc.; de asemenea, ne-au amintit despre importanța proiectelor educaționale de protecție a mediului în care suntem implicați („Patrula de Reciclare”; „Centenar aniversat într-un mediu mai curat!”, „Școala verde”).Doamna director prof. Imola Doris Vass și doamna director adjunct profesor Georgeta Mariana Moldovan ne-au lăudat, ne-au felicitat și ne-au aplaudat pe toți – elevi, profesori și părinți implicați în acțiunile Patrulei de Reciclare din școală noastră.Mici și mari, oaspeți și gazde, am cântat împreună „Imnul Patrulei de Reciclare” și „La mulți ani!” de „Ziua Pământului”; am primit diplome personalizate, „medalii” reprezentând Planeta Albastră (confecționate tot la atelierul nostru), semne de carte cu informații despre Patrula de Reciclare.Mulțumim și pe această cale Agenției pentru Protecția Mediului BN, Primăriei Municipiului Bistrița, RoRec - Centrul local de colectare Bistrița, Inspectoratului Școlar Județean BN, managerilor școlii noastre!Mulțumim din suflet minunatei echipe care coordonează programul Patrula de Reciclare la nivel național și ne înclinăm cu mult respect în fața voastră, dragi prieteni și suporteri, oameni buni și responsabili! Voi ne dați încredere că ceea ce facem e important și cu sens, că există speranță pentru noi, pentru Pământul nostru!

prof. coordonator Teodora Popescu