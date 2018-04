22 aprilie, Ziua Pământului

Ziua Pământului, marcată în fiecare an pe 22 aprilie, a fost instituită de Organizația Națiunilor Unite în anul 2009. Scopul acestei zile este sensibilizarea opiniei publice asupra problemelor de mediu care amenință ecosistemul de pe planeta noastră, punând în pericol însăși existența vieții.Această sărbătoare își are originea în „Mișcarea pentru protejarea mediului”, care a luat ființă la 22 aprilie 1970, în Statele Unite ale Americii. În acea zi, peste 20 milioane de persoane din SUA au demonstrat pașnic împotriva poluării planetei, marcând astfel, pentru prima dată, „Ziua Pământului”.În anul 2017, manifestările de „Ziua Pământului” au avut ca slogan „Educația pentru mediu și climă” și tot atunci s-a dat startul Campaniei mondiale de educație privind mediul și clima, care va dura până în anul 2020, când se vor marca 50 de ani de la celebrarea primei Zilei a Pământului.La nivel mondial, „Ziua Pământului” este promovată de organizația Earth Day Network, care a anunțat că evenimentele din acest an se vor concentra pe limitarea poluării cu materiale plastice.

Cristina RUSU