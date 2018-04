(FOTO) Președintele CJ, Emil Radu Moldovan, și mai mulți primari din Bistrița-Năsăud, la sfințirea bisericii comunității române din Roquetas de Mar

Una dintre cele mai mari comunități de români din Bistrița-Năsăud pe meleagurile spaniole se află în Roquetas de Mar, un oraș de aproape 100.000 de locuitori, aflat în însorita Andaluzie. Duminică dimneața, bistrițenii de aici au avut satisfacția să participe la sfințirea primului lăcaș de cult ortododox din Roquetas de Mar. Printre invitații de onoare ai înălțătorului moment s-a aflat și o delegație oficială a județului nostru, condusă de președintele Consiliului Județean, Emil Radu Moldovan.

”Astăzi am avut parte de o mare bucurie sfințirea Bisericii Ortodoxe Române din Roquetas de Mar, Andaluzia, Regatul Spaniei!

La Roquetas de Mar este una dintre cele mai mari comunități de bistrițeni din Peninsula Iberică. Acum o săptămână când am primit din partea ÎPS Iosif, Mitropolit al Europei Occidentale si Meridionale, invitația de a fi prezent aici, nu am putut-o refuza și am venit cu bucurie alături de bistrițenii noștri la acest eveniment important!

I-am avut alături pe primarii comunelor Tîrlișua, Parva, Coșbuc și Poiana Ilvei și m-am bucurat tare mult de bucuria oamenilor care de astăzi au o biserica a lor,în care să se simtă mai aproape de România!

În scurta mea intervenție am spus un lucru clar: îi așteptăm cu mare drag acasă! Cu un județ mai dezvoltat decât era în urmă cu mulți ani, atunci când mare parte dintre ei au decis să vină aici la muncă!

Bunul Dumnezeu să îi binecuvânteze pe toți românii și bistritenii aflați departe de casă și să ne ajute pe noi să creem condiții mai bune de trai acasă ca ei sa poată sa se întoarcă!”, a ținut să transmită pe pagina sa de Facebook, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan.