Vasile Silași: La șefia Consiliului Județean E nevoie de un primar cu experiență, iar PNL Bistrița-Năsăud are acești primari!

Secretatul general al PNL Bistrița-Năsăud, primarul comunei Chiochiș, Vasile Silași, a spus luni că situația din politica bistrițeană, dar și din cea românească, obligă practic Partidul Național Liberal să identifice foarte repede candidații la alegerile locale din luna iunie a anului 2020.

”Am observat în ultima perioadă de timp un interes crescând al colegilor liberali în identificarea unui candidat puternic și care să cucerească în vara anului 2020 Primăria Bistrița, să readucă acest oraș în zona de influență liberă, viitorul primar PNL trebuind să refacă încrederea bistrițenilor într-o politică făcută cu oameni și pentru oameni. De asemenea, cred că este vremea să deschidem discuțiile și asupra profilului celui care va reprezenta PNL în bătălia pe care o va da, tot în vara anului 2020, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, al celor care vor reprezenta partidul nostru în acest for al administrației județene. În acest caz, nu cred că este lipsit de interes faptul că PNL ar trebui să trimită în lupta pentru șefia consiliului județean un primar, așa cum a procedat PDL, în 2012, cu actualul primar al comunei Maieru, Vasile Borș. E nevoie de un primar cu experiență, iar PNL Bistrița-Năsăud are acești primari, edili care știu bine să-și administreze comunele, dar se pricep și la politică. Oricare dintre primarii liberali din Bistrița-Năsăud are dreptul și chiar ar fi indicat să intre în bătălia pentru Consiliul Județean. Ca o asumare a acestui fapt, propun conducerii județene a PNL, dar și celei centrale, o analiză serioasă asupra unei candidaturi pentru președinția Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din rândurile primarilor liberali”, cere Vasile Silași.

Secretarul general al PNL Bistrița-Năsăud mai arată faptul că organizațiile comunale liberale sunt în trend ascendent în opțiunile politice ale alegătorilor din satele județului Bistrița-Năsăud.

”Vom avea cei mai buni candidați la alegerile locale din 2020, candidați care vor își vor îndeplini obiectivele propuse și sunt sigur că vom reuși să dislocăm hegemonia PSD din județul nostru!”, a concluzionat secretarul general al PNL Bistrița-Năsăud.