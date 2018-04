VIDEO: Scandal politic în consiliul local Dumitra. Primarul Gheorghe Bălăjan acuzat de liberali că vrea să taie o pădure pentru a face loc unei noi celule de depozitare a gunoiului menajer la Tărpiu

Scandal politic în consiliul local Dumitra. Primarul Gheorghe Bălăjan acuzat de liberali că vrea să taie o pădure pentru a face loc unei noi celule de depozitare a gunoiului menajer la Tărpiu

Un nou scandal politic a izbucnit în jurul depozitului de deșeuri menajere de la Tărpiu, comuna Dumitra. E vorba de o intenție a primarului Gheorghe Bălăjan și, care s-a materializat într-un proiect de hotărâre, dar care a fost amânat deoarece, consilierul liberal Viorel Martița a filmat ședința. Cu toate acestea, o nouă ședință de consiliu local este convocată pentru ziua de joi, 26 aprilie.

Potrivit lui Martița, respectivul proiect de hotărâre ”prevede atribuirea spre folosire a unei suprafețe de 10 hectare de pădure de data aceasta, care să fie defrișată și pusă din nou la dispoziție pentru extinderea gropii de gunoi”.

O ședință de pomină?

Martița mai spune că atât primarul Bălăjan dar și liderul PSD din Dumitra, Ani Leon, i-au interzis să filmeze cu telefonul ședința de consiliu local, deși acest lucru este permis de legea administrației publice locale. Cu toate acestea, Martița mai arată că primarul Bălăjan a retras proiectul respectiv de pe ordinea de zi a ședinței de consiliu local.

Viorel Martița a mai explicat că Executivul comunei Dumitra are majoritate în consiliul local, structura politică a acestui for administrativ fiind formată din 5 social-democrați, 5 democrat-liberali și 3 liberali, doar că unul din consilierii locali PSD este din Tărpiu, iar sătenii de acolo sunt total împotriva alocării unei noi suprafețe de teren pentru construirea unei alte celule de depozitare a deșeurilor menajere.

Viorel Martița: ” În anul 2006, primarul Bălăjan Gheorghe sub pretextul unei hotărâri de consiliu local din care făceau parte și consilierii Ani Leon actual viceprimar și Vălean Grigore(au votat în ședința de consiliu local) a atribuit 16 hectare de teren cu titlu GRATUIT pentru construirea gropii de gunoi de la Tărpiu, fără nici o obligație scrisă, doar pe promisiuni care nu s-au materializat nici după 12 ani.

În ședința de consiliu local din data de 23 martie 2018 unul dintre punctele de pe ordinea de zi a fost alocarea din nou, GRATUIT !!! a unei suprafețe de 10 HECTARE de pădure de data aceasta, care să fie defrișată și pusă din nou la dispoziție pentru extinderea gropii de gunoi.

După cum s-a hotărât în ședință de consiliu, pentru transparență față de cetățenii pe care îi reprezentăm, ședințele pot fi filmate și arătate publicului interesat. În aceasta ședință Bălăjan si Ani Leon nu a mai fost de acord să se filmeze, dat fiind faptul că era un subiect cu un impact major asupra întregii comunități.

Dacă în 2006 a promis cetățenilor o mulțime de lucruri fără ca acestea să fie puse în scris a funcționat, de data aceasta știind că o filmare poate rămâne ca o dovadă, a anulat ședința. Stimați cetățeni ai comunei Dumitra, primarul Bălăjan a promis dezvoltare, extindere în campania lui electorală, însă a omis voit sau poate că nu, să vă spună, că dezvoltarea și extinderea se referea la GUNOAIE. Noi Comuna Dumitra devenim pe zi ce trece cea mai poluată comună nu doar din județ cât și din țară. Totuși ne putem mândri că ne îmbogățim pe zi ce trece cu cât mai multe GUNOAIE”, ne-a spus Martița.

Ce a spus primarul Bălăjan în februarie 2017?

Primarul comunei Dumitra, Georghe Bălăjan, a anunţat, în cadrul unei conferinţe de presă susținută în februarie 2017, că va iniţia o discuţie cu primarii celorlalte comune şi cu staff-ul Consiliului Judeţean, în vederea găsirii unei soluţii ca materialele reciclabilele precum hârtia şi plasticul să nu mai fie depozitate la Tărpiu, ci valorificate de operator. Acesta a menţionat că cetăţenii din Tărpiu sunt nemulţumiţi că aceste deşeuri ajung pe terenurile lor, iar în lipsa unei soluţii, nu va mai da teren pentru construirea Celulei II a depozitului ecologic: ” Intenţionez, într-un timp foarte scurt, săptămâna viitoare, să purtăm o discuţie cu domnul preşedinte al Consiliului Judeţean şi cu primarii şi în maxim o lună – două luni să găsim o soluţie împreună, să nu mai ajungă la groapa din Tărpiu cel puţin deşeurile din hârtie şi plastic. Obligatoriu va trebui să găsim această soluţie. Insist, putem da termen la primari. Altfel, când va urma Celula a II-a, noi o să fim mai atenţi, primarul şi Consiliul Local, locuitorii şi nu o să primească teren, dacă lucrurile nu vor fi 100% garantate”, a declarat primarul Bălăjan, în cadrul unei conferinţe de presă.

Edilul comunei Dumitra a recunoscut că atunci când a dat terenul pentru groapa de la Tărpiu, din lipsă de experienţă şi din dorinţa de a face un bine satului, a făcut o greşeală. „Recunosc, mi-o asum, dar de data aceasta vom fi atenţi. Insist foarte mult ca-n maximum două luni deşeurile de hârtie şi plastic să nu mai ajungă la groapă, să se selecteze. Trebuie să găsim soluţii pentru că legea ne obligă”, a explicat Gheorghe Bălăjan. Acesta a reiterat că Dumitra are în proprietate acel teren, că este o comună mare şi că nu va accepta să mai aloce teren, dacă nu vor fi garanţii de 100% că nu vor mai fi probleme. În opinia sa, primăriile au soluţii pentru colectarea selectivă, inclusiv achiziţionarea unor saci speciali, iar operatorul să le preia separat, iar în urma vânzării deşeurilor ar avea doar de câştigat.

Tot atunci, mai precis în martie 2017, preşedintele Radu Moldovan a anunţat şi faptul că administraţia judeţeană a început demersurile pentru construirea celei de-a doua celule. Se pare însă că există câteva impedimente fiindcă locaţia aleasă, o pădure din apropiere, se supune rigorilor Codului Silvic. Drept urmare, Radu Moldovan susţine că s-a solicitat Ministerului Apelor şi Pădurilor o completare a legislaţiei.

Radu Moldovan: ”Am făcut împreună cu colegii de la Direcţia Tehnică şi cea de Dezvoltare o propunere către Ministerul Apelor şi Pădurilor, care să completeze Codul Silvic, unde era prevăzută posibilitatea de a scoate din fondul silvic anumite suprafeţe de pădure pentru lucrările de interes regional, în ceea ce priveşte reţele de apă, canalizare, gaz, electricitate etc. I-am rugat să completeze şi cu proiectele legate de deşeuri. Am fost cu domnul primar de la Dumitra şi am văzut în vecinătatea celulei noastre o zonă plată, într-o pădure, unde am putea avea o perdea forestieră de 10 – 15 m şi celula să fie construită în interior, sigur respectând Codul Silvic, plantând o altă suprafaţă de pădure şi aşa mai departe. Ne dorim ca în timp util să putem pune la dispoziţia administratorului depozitului ecologic de la Tărpiu locaţia, pentru a putea începe construcţia celulei 2, conform contractului, obligaţia financiară de construcţie a celulei 2 revin administratorului depozitului”, a explicat atunci președintele Radu Moldovan.

Reamintim următoarele: Centrul de depozitare de la Tărpiu are o capacitate totală proiectată de un milion de metri cubi, în patru celule. Prima celulă, operabilă, are o durată de viaţă de 5-6 ani, o capacitate de depozitare de 300.000 de metri cubi şi se întinde pe 2,62 ha. Construcţia celorlalte trei celule va începe în 2015, 2021 respectiv 2026. Staţia de sortare (capacitate de 13.000 de tone pe an) permite sortarea diferitelor tipuri de deşeuri din ambalaje pe diferite componente. Staţia de compostare a deşeurilor (1,4 ha) are o capacitate de 12.000 de tone pe an şi cuprinde o zonă de compostare, una de maturare şi una de stocare, tehnica de compostare utilizată fiind compostarea în brazdă. În afară de spaţiul de stocare finală a deşeurilor, depozitul ecologic include un sistem de management al apei, o staţie de tratare a levigatului, un sistem de colectare a gazului şi ardere cu faclă, o clădire administrativă, o cabină prevăzută cu pod de cântărire, atelier auto, parcări şi facilităţi conexe.

Depozitul de la Tărpiu va fi administrat în următorii 20 de ani de SC Vitalia Servicii pentru Mediu Tratarea Deşeurilor SRL, firmă care va plăti o redevenţă trimestrială, banii urmând să fie folosiţi pentru construcţia celorlalte trei celule. Vitalia a ofertat 42,82 lei fără TVA/tonă la tariful pentru preluarea deşeurilor municipale reziduale în vederea depozitării, la tarifele pentru preluarea deşeurilor biodegradabile în vederea compostării oferta a fost de 0,10 lei/tonă, acelaşi fiind şi tariful de preluare a deşeurilor reciclabile colectate separat în vederea sortării.