Locurile de muncă vacante la data de 24 aprilie

Locurile de muncă vacante la data 24 aprilie
ADMINISTRATOR DE RETEA DE CALCULATOARE 1
ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1
AGENT COMERCIAL 4
AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII (BROKER MARFURI) 1
AGENT DE TURISM 1
AGENT DE VÂNZARI 5
AGENT TRANSPORTURI 1
AJUTOR BUCATAR 3
AJUTOR OSPATAR 2
ANALIST RECRUTARE/INTEGRARE SALARIATI 1
ASISTENT MANAGER 1
ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2
BARMAN 5
BRUTAR 2
BUCATAR 7
CAMERISTA HOTEL 1
CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 2
CONSILIER ADMINISTRATIA PUBLICA 2
CONSILIER JURIDIC 1
CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2
CONSTRUCTOR DE ACOPERISURI 1
CONTABIL-SEF 1
CONTROLOR CALITATE 1
CROITOR 4
CUPTORAR RECOACERE STICLA 2
DIRECTOR DEPARTAMENT CERCETARE-DEZVOLTARE 1
DISPECER 1
DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1
ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2
ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 4
ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1
EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE 1
EXPERT ADMINISTRATIA PUBLICA 1
FEMEIE DE SERVICIU 2
FREZOR UNIVERSAL 2
FRIZER 1
GAURITOR-FILETATOR 2
GESTIONAR DEPOZIT 1
ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1
INFIRMIER/INFIRMIERA 1
INFIRMIER/INFIRMIERA 2
INGINER AUTOVEHICULE RUTIERE 1
INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1
INGINER ELECTRONIST TRANSPORTURI, TELECOMUNICATII 1
INGINER PRODUCTIE 1
ÎNGRIJITOR CLADIRI 1
ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 2
INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 1
INSTALATOR APA, CANAL 2
KINETOTERAPEUT 1
LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 12
LACATUS MECANIC 15
LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1
LUCRATOR COMERCIAL 8
LUCRATOR PENTRU DRUMURI SI CAI FERATE 2
MAGAZINER 1
MANIPULANT MARFURI 4
MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1
MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 1
MATISOR CABLURI 1
MECANIC AUTO 3
MECANIC UTILAJ 1
MUNCITOR CONSTRUCTOR BÂRNE, CHIRPICI, PIATRA 2
MUNCITOR ÎN ACTIVITATEA DE GOSPODARIRE A SPANULUI 1
MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 12
MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 2
MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 40
MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF 2
MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 208
MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI 2
MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 3
MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC SI RETELE 1
OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 19
OPERATOR LA PRELUCRAREA MASELOR PLASTICE 3
OPERATOR MASINI DE TERMOFORMATARE 3
OSPATAR (CHELNER) 10
PATISER 1
PIZZAR 1
PREGATITOR SÂRMA 1
RECEPTIONER DE HOTEL 2
RECEPTIONIST 1
REGLOR LA MASINI DE PRELUCRARE MASE PLASTICE 5
REPREZENTANT COMERCIAL 1
RESPONSABIL DE MEDIU 1
SECRETARA 2
SEF DISTRICT, CENTRU, OCOL SILVIC 1
SEF SECTIE 3
SLEFUITOR PRODUSE DIN STICLA 2
SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 10
SOFER AUTOMACARAGIU 1
SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 13
SPALATOREASA LENJERIE 1
SPECIALIST ÎN DOMENIUL CALITATII 1
STIVUITORIST 6
STRUNGAR LA MASINI DE ALEZAT 5
STRUNGAR LA STRUNG CARUSEL 2
STRUNGAR UNIVERSAL 12
SUBINGINER MECANIC UTILAJE SI TEHNICA SUDURII 1
SUDOR 10
SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 10
TÂMPLAR UNIVERSAL 3
TEHNICIAN DENTAR 1
TEHNICIAN ELECTROMECANIC 1
TEHNICIAN ELECTRONICA 1
TEHNICIAN GESTIUNEA PRODUCTIEI 1
TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 2
TINICHIGIU CAROSIER 1
VÂNZATOR 6
VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE 2
VOPSITOR INDUSTRIAL 5
ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1
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