Scriitoarea Ioana Nicolaie i-a încântat pe elevii și profesorii de la Ilva Mică, apoi le-a dăruit cărți

Originară din Sângeroz-Băi, scriitoarea Ioana Nicolaie a poposit, în weekend, la Școala Gimnazială Nr. 1 din Ilva Mică, pentru o nouă activitate a proiectului „Biblioteca: Modelăm oameni”. Aici s-a întâlnit cu aproape 50 de elevi de gimnaziu, pentru care a organizat un atelier cu scopul de a-i apropia de minunata lume a cărților. Activitatea, una foarte reușită, i-a fascinat pe școlari și pe cei 13 profesori care au participat la întâlnirea cu scriitoarea și care au primit câte o carte cu autograf. La rându-i, Ioana Nicolaie a fost impresionată de școala în care a ajuns.„N-am primit doar flori de la copiii din Ilva Mică. În buchet, împletită cu lalelele, se afla o crenguță înflorită de cireș. Pentru o clipă m-am simțit într-o Japonie de acum o mie de ani, pe vremea lui Sei Shonagon. Deși grozav de răcită, nu se putea să nu-mi iasă atelierul pe care urma să-l țin cu cei aproape cincizeci de copii din fața mea”, a notat, pe Facebook, scriitoarea Ioana Nicolaie.„«Biblioteca: Modelăm oameni», proiectul nostru foarte drag, a ajuns la a treia înfăptuire. Vineri dimineața, 20 aprilie, aproape cinci sute de cărți superbe au fost scoase din cutii în școala din Ilva Mică, o localitate din nordul țării unde învață 320 de copii. Am găsit acolo bucurie, atenție pentru amănunte, câțiva profesori solidari, o clădire nouă, perfect europeană, care funcționează ca gradiniță, dar are și un spațiu amenajat pentru biblioteca școlii. Am știut că am ajuns exact în locul potrivit. Sperăm ca volumele duse de noi - cele mai frumoase de pe piață - să modeleze cât mai mult mințile copiilor din această școală. Melior știe că educație=viitor”, transmite, pe Facebook, și Fundația Melior.La rândul său, profesorul Ilie Mare de la Ilva Mică, coleg de clasă cu Ioana Nicolaie în liceu, a declarat pentru „Mesagerul de Bistrița-Năsăud”: „A făcut o activitate de nota 10. I-a fascinat pe copii aproape două ceasuri. A citit, a intrat în mintea copiilor, i-a provocat, le-a stârnit imaginația și a citit din «Ferbonia», carte pe care a scris-o pentru copii, o povestioară cu tâlc din care să învețe cum să aibă încredere în forțele proprii”.foto: Ioana Nicolaie

Cristina RUSU