„Ziua Bibliotecarului”, marcată la Bistrița și Romuli

Ziua Națională a Bibliotecarului din România, sărbătorită în fiecare an pe 23 aprilie, le-a îndrumat pașii multor elevi bistrițeni care iubesc lectura către Biblioteca Județeană „George Coșbuc”. La secția Împrumut adulți, bibliotecarele Rodica Barteș, Ioana Titieni și Simona Pasere i-au inițiat pe elevii de la Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița în tainele acestei minunate profesii, prin proiectul „Bibliotecarul și comorile lui neprețuite”.„În cadrul parteneriatului pe care îl avem cu școlile din județ, am organizat un concurs pentru elevii care au venit astăzi (luni, n.r.) la secția Împrumut pentru adulți, în care ei au arătat că știu ceea ce este specific activității bibliotecarului. I-am învățat cum poate fi identificată o carte anume în rafturile bibliotecii și, dintre atâtea domenii, ne-am rezumat la Literatura română. Le-am făcut bilețele cu fragmente din opere literare, pe care ei au trebuit să le asocieze autorilor, iar apoi i-am invitat să identifice cartea respectivă la raft. Elevii au înțeles surprinzător de repede cum se lucrează, iar noi i-am premiat, cu câte un exemplar din Pădurea spânzuraților a lui Liviu Rebreanu. Cu toții am fost foarte încântați!” (Simona Pasere, bibliotecară).Desigur, fragmentele alese au făcut parte din cărți incluse în bibliografia școlară.„A fost un exercițiu foarte frumos pentru noi și nu foarte greu, pentru că doamnele bibliotecare au fost drăguțe și ne-au explicat ce avem de făcut. Este fascinantă această lume a cărților și le recomand tuturor să vină să o cunoască” (Cocoș Ovidiu Ionuț, elev).Într-un asemenea context s-a vădit clar că vocația de bibliotecar este înrudită cu cea de dascăl de limba română.„Știam că elevilor mei le va face plăcere să descopere această lume a cărților, de care eu încerc să-i apropii permanent, prin materia pe care le-o predau, Limba și literatura română”, a adăugat Georgeta Niculaie, profesoara care i-a însoțit pe elevi la Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud.La scurt timp, în corpul B al bibliotecii au venit elevii claselor a XI-a A și a X-a C de la Colegiul Tehnic Grigore Moisil Bistrița. La Mediatecă, ei au vizionat documentarul „Mari români – Mihai Eminescu” (scenariul și regia Camelia Robe) și au fost cuceriți de abordarea neconvențională a subiectului morții marelui poet.„Am venit aici cu ocazia sărbătorii Zilei Bibliotecarului și am urmărit un documentar foarte interesant, cu lucruri care pe mine m-au impresionat foarte tare, fiindcă nu le știam. Chiar aveam impresii bune despre prietenii contemporani ai lui Eminescu, dar am văzut acum că ei l-au părăsit când lui i-a fost cel mai greu. Da, a fost plăcut timpul petrecut aici, la biblioteca județeană!”, a declarat Rus Ana, elevă.Marți, 24 aprilie, la Biblioteca Comunală Romuli a fost lansată ediția a II-a a concursului „Biblioteci deschise. Zilele cărții în bibliotecile comunale și orășenești”. Acțiunea a fost realizată în parteneriat cu Biblioteca Comunală și Școala Gimnazială Romuli și a cuprins proiectul Centenar: „Cărțile și cântecele Marii Uniri”, o prezentare de cărți și reviste literare și istorice, ca și prezentarea programului editorial al Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud, susținute de Ioan Pintea, directorul Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud. În fața unei asistențe entuziaste, un grup de elevi ai școlii a impresionat profund prin programul artistic susținut, care a cuprins cântece și momente recitative. Apoi, asistența a fost antrenată de Florin Săsărman pentru un moment cu cântece istorice naționale, iar în final bibliotecarii bistrițeni au distribuit elevilor și profesorilor revista Ipostaze, editată de Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud.Ziua Bibliotecarului este marcată în țara noastră la 23 aprilie începând din anul 1998, la inițiativa Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi a Bibliotecilor Publice din România. Din anul 2005, această dată a fost declarată de Guvernul României „Ziua Națională a Bibliotecarului din România”, datorită contribuţiei fundamentale pe care învăţământul românesc cu profil bibliologic şi biblioteconomic a adus-o la conturarea identităţii culturale şi spirituale a poporului român. Pe plan mondial, la 23 aprilie este marcată, la inițiativa UNESCO, Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor, având drept scop promovarea dreptului şi libertăţii lecturii, iar ca deviză „Lectura pentru toţi”.

Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud