„Ziua internațională a cărții și a dreptului de autor”, sărbătorită la Liceul Teoretic „C.R. Vivu” Teaca

Luni, 23 aprilie, la Liceul Teoretic „C.R. Vivu” Teaca, cu mic, cu mare am sărbătorit „Ziua internațională a cărții și a dreptului de autor”. Pe baza sportivă a liceului ne-am dăruit cărți cu dedicații, am schimbat gânduri, am ascultat poezii scrise special pentru acest eveniment. Fetele din clasa a VI-a au îndemnat la lectură prin dans și muzică. Am fost onorați să o avem în mijlocul nostru pe, de acum, consăteana noastră dna Melania Cuc. Un om special, cu suflet mare, care a apărut cu zeci de cărți pe care le-a dăruit celor dornici să-și hrănească mintea cu minunile Universului. Multă emoție și curiozitate a stârnit o dronă, care parcă și ea dorea să ne spună ceva din înaltul cerului. Am avut și un minivernisaj al elevului Lisias din clasa a IX- B, care cochetează cu desene „grafiti”. Dimineața a început cu un moment special, când dna bibliotecară, dna director adjunct, însoțite de un grup de elevi, au primit donația de cărți, documente, aparținând familiei Hangan Adriana și Lucreția. Grupul a vizitat-o pe dna Cheța, care cu multă mărinimie ne-a așteptat și a acceptat să-i oferim o icoană pictată pe sticlă de un elev, iar Bondrea Natalia, cls. a V-a, i-a citit versuri compuse de ea. Le mulțumim că au ales să le facă și altor elevi copilăria fericită.Sperăm ca această zi să vă trezească în suflet dorința de a citi și de a trece pragul bibliotecii zi de zi.„La mulți ani!”, carții, dreptului de autor, bibliotecii și bibliotecarilor.

Anna Mihalci