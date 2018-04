O jumătate de secol de când Liceul „George Coșbuc” Năsăud avea trei echipe campioane la handbal pe regiunea Cluj

În vremea lui Internet-Vodă, elevii au cam uitat să facă sport. Acum, când totul e la un click distanță, la modă sunt întrecerile pe consolele jocurilor pe calculator, nicidecum competițiile adevărate, în aer liber. În acest context, al „globalizării”, am dorit să ștergem praful de pe performanțele adevărate ale sportului școlar năsăudean, una istorică înregistrându-se acum exact 50 de ani, atunci când Liceul „George Coșbuc” din Năsăud a câștigat trei dintre cele patru titluri posibile la juniori și școlari, pe Regiunea Cluj.Chiar a fost o performanță unică, în timpurile în care chiar se făcea sport, iar faptul că echipele de handbal ale unui liceu dintr-un orășel de provincie „au ras” cam tot ce se putea într-un areal ce avea capitala la Cluj-Napoca e un deziderat imposibil în ziua de astăzi.Antrenate de reputatul profesor Leonida Ștefănescu, acele trei formații, reunite sub titulatura „Voința” (asociația sportivă a liceului năsăudean a avut denumirea de „Voința”) au reușit să ia fața unor echipe cu pretenții mult mai mari.Avem plăcerea și de a ilustra minunatele aduceri aminte cu campionii de atunci, în fapt cele două echipe de școlari, la fete și băieți. Și cum sexul frumos are întâietate mereu, prezentăm numele celor care au făcut performanță sportivă școlară la Năsăud acum o jumătate de secol: rândul de sus, de la stânga la dreapta: Catarig Beticuța, Rus Floarea, profesorul Horia Ștefănescu, Oprea Maria, Burza Viorica, Gorgan Maria; pe rândul de jos, tot de la stânga la dreapta, se află: Mureșan Maria, Epure Doina, Spermezan Rodica, Roșca Maria, Gălan Virginia, Țârcă Raveca.În fotografia băieților, exact în aceeași așezare: Radu Șteopan, Gheorghe Bodea, Iuliul Deldelegan, Ion Moldovan, Vasile Spermezan, Radu Șteopan (pe rândul de sus), Teodor Oprea, Gheorghe Cebanu, Tiberiu Pop, Iosif Domocoș, Mircea Crișan (pe rândul de jos).Ne-am făcut, astfel, o datorie de onoare față de cei care au adus cinste Năsăudului, printr-o realizare care, din păcate, la cum se îndreaptă societatea, nu va mai putea fi egalată niciodată.