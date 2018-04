SC LDP Security SRL a fost preluată de Consiliul Județean. Află cum și de ce s-a întâmplat acest lucru?

Consiliul Județean a votat în ședința de miercuri, 25 aprilie, un proiect de hotărâre care vizează preluarea de către Județul Bistrița-Năsăud a tuturor părților sociale deținute de S.C. „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistriţa la S.C. LPD Security S.R.L. Bistrița. Potrivit documentelor puse la dispoziția aleșilor județeni, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud exercită, în numele Judeţului Bistriţa-Năsăud, calitatea de autoritate publică tutelară, la S.C. „Lucrări de Drumuri şi Poduri” S.A. Bistriţa şi la S.C. LDP Security S.R.L. Bistrița.De asemenea, proiectul mai spune următoarele: ” S.C. „Lucrări de Drumuri şi Poduri” S.A. Bistriţa este societate comercială pe acţiuni, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.40/21.12.1998 în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, care este proprietarul acţiunilor şi exercită drepturile şi obligaţiile acţionarilor. Obiectul principal de activitate al societății este construcția, întreținerea și repararea de drumuri și poduri. Prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor S.C. „Lucrări de Drumuri şi Poduri” S.A. Bistriţa nr.1/20.12.2013 a fost înfiinţată societatea comercială LDP Security S.R.L. Bistrița, având ca asociat unic pe S.C. „Lucrări de Drumuri şi Poduri” Bistriţa şi un capital social de 3.737 părţi sociale, în valoare de 37.370 lei”.

Liberalii atacă la baionetă

Contestatar al președintelui Radu Moldovan și a PSD, liberalul Ovidiu Florean a vorbit public în timpul ședinței de Consiliu Județean de faptul că acest proiect de hotărâre nu este decât o perdea de fum și care vrea să ascundă apropiatul faliment al firmei de Lucrări, Drumuri și Poduri SA: ” Expunerea de motive e disimulată într-o gargară de adormit copii naivi . Realitatea tristă e că datorită incompetenței lui Radu Moldovan , a echipei manageriale puse de el la LDP-SA , a Consiliului de Administrație de acolo şi a celor din AGA , societatea e în faliment , are pierderi de 2,6 milioane de lei şi se pregăteşte să închidă porțile . Există suspiciuni că ar fi prestat lucrări nefacturate ( sau facturate la subpreț ) pentru " obligații " PSD , de aici venind pierderea . Rog instituțiile în drept să facă lumină în această speță pentru ca potențialii vinovați să răspundă juridic pentru faptele lor ”, a spus Ovidiu Florean.

Social-democrații demontează acuzațiile

Declarațiile lui Ovidiu Florean sunt însă demontate de rapoartele unei comisii de anchetă care a verificat documentele contabile ale LDP Security și care arată o evoluție semnificativă a cifrei de afaceri: ” Ţinând cont de faptul că, de la înființare și până în prezent, S.C. LDP Security S.R.L. Bistrița a înregistrat o evoluție semnificativă a cifrei de afaceri, de creșterea portofoliului de clienți, a numărului de angajați și a numărului de contracte de pază și protecție încheiate de societate şi de faptul că obiectul de activitate al S.C. "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Bistrița este cu totul diferit de cel al S.C. LDP Security S.R.L. Bistrița, pentru o mai bună supraveghere a desfășurării de către S.C. LDP Security S.R.L. Bistrița a activității în condiții de eficiență economică și strategică, conform prevederilor art.3, pct.3 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, consider că este justificată preluarea de către Judeţul Bistriţa-Năsăud a tuturor părţilor sociale deţinute de S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri S.A. Bistriţa la S.C. LDP Security S.R.L. Bistrița. În calitate de asociat unic, Județul Bistrița-Năsăud va beneficia de dividende obținute din participarea la profitul societății, care se vor constitui ca venituri la bugetul propriu al județului.

IUNIE 2017: LDP Security srl BISTRIŢA lucrează în pierdere: 625 de mii de lei anual

Declaraţia a fost făcută de consilierul judeţean liberal Ovidiu Florean, fost şef al Gardienilor Publici. Preşedintele Radu Moldovan a cerut plenului consiliului judeţean amânarea votului pentru bugetul firmei de pază şi securitate şi demararea unei anchete interne. Tensiuni în ultima şedinţă de consiliu judeţean, mărul discordiei constituindu-l bugetul de venituri şi cheltuieli al SC LDP Security srl, firmă de pază şi securitate al cărei principal acţionar este instituţia condusă de Radu Moldovan. Astfel, liberalul Ovidiu Florean, fost şef al Gardienilor Publici din Bistriţa-Năsăud, a făcut public în plenul şedinţei un document al LDP Security. Conform acestuia, LDP Security ar lucra în pierdere, lunar pierzând peste 50 de mii de lei, ceea ce înseamnă o pierdere anuală de peste 625 de mii de lei.

CE SPUNE OVIDIU FLOREAN

Potrivit celor spuse de Ovidiu Florean, SC LDP Security SRL ar funcţiona în pierdere de numai puţin de trei ani: „ Cum se întâmplă acest lucru? Vă spun eu: cei 176 de angajaţi ai firmei, deşi efectuează ore suplimentare, nu primesc bani pentru această muncă, conducerea scoţându-le ochii cu nişte bonuri de masă, ceea ce din punctul meu de vedere este foarte grav. În ceea ce priveşte competenţa rezolvării acestor probleme aparţine deja de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud



REACŢIA LUI RADU MOLDOVAN

Reacţia lui Radu Moldovan a fost pe măsura dezvăluirilor făcute de Ovidiu Florean, preşedintele cerând plenului consiliului judeţean să amâne la vot bugetul SC LDP Security srl. Mai mult, Radu Moldovan a mai precizat că va exista şi o anchetă internă care va verifica cele spuse de Florean. SC LDP Security SRL a fost înfiinţată pe data de 10 februarie 2014 şi are drept acţionar unic SC LDP SA. Societatea are drept obiect de activitate principal „activităţi de protecţie şi gardă”, dar are şi două obiecte de activitate secundare: activităţi de servicii privind sistemele de securizare, dar şi activităţi de investigare.

Așa cum era de așteptat, controlul nu a găsit nereguli la SC LDP Sercurity.

Reamintim că:

1. Data „naşterii” SC LDP Security SRL este 10 februarie 2014 şi are drept acţionar unic SC LDP SA. Societatea are drept obiect de activitate principal „activităţi de protecţie şi gardă”, dar are şi două obiecte de activitate secundare: activităţi de servicii privind sistemele de securizare, dar şi activităţi de investigare.

2. Capitalul social al noii firme de pază este în valoare de 200 lei. Administratorul SC LDP Security SRL a fost numit directorul SC LDP SA, Andrei Rusu. Aceasta funcţionează într-un spaţiu al LDP, de fapt într-o clădire din strada Cuza-Voda 17 AC, director executiv fiind numit un anume Nicolae Bozga. Ovidiu Florean, aflat la conducerea Direcţiei de Pază Judeţene, ulterior al Serviciului Judeţean de Pază, după reorganizare, iniţial nu a fost de acord cu decizia conducerii CJ BN şi a înaintat o plângere prealabilă consilierilor judeţeni, dar a deschis şi o acţiune în instanţa de contencios administrativ.

Andrei Vieriu este șef doar de un an de zile...

Mircea Andrei Vieriu, ginerele vicepreşedintelui Conisliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, a fost numit director general al SC Lucrări Drumuri şi Poduri (LDP) SA în urmă cu un an de zile, după ce Lucian Cherecheş a demisionat din funcţie. Deocamdată Andrei Vieriu va conduce firma al cărui acţionar unic este Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, din postura de director general interimar.



Mircea Andrei Vieriu este angajat la LDP SA din ianuarie 2015, ocupând funcţia de director tehnic. Aproximativ două luni mai târziu a devenit şi membru al Consiliului de Administraţie al firmei el luând locul lui Andrei Rusu, care se pensionase în luna februarie.

Inginer constructor de meserie, Mircea Andrei Vieriu a fost angajat, în perioada iunie 2009 – februarie 2013, la una din firmele binecunoscute din Bistriţa-Năsăud – SC CML.RO, ca şef punct de lucru.

Din februarie 2013 şi până la venirea sa în LDP SA, Mircea Andrei Vieriu a fost angajatul unei firme din Aleşd, judeţul Bihor – H&H Gebruder Haider SRL – ce aparţine unui cetăţean austriac, HubertHaider. Funcţia deţinută de Vieru, potrivit CV-ului său a fost cea de „manager pe România”.

Lucian Cherecheş a demisionat din funcţie, optând pentru domeniul privat. Acesta a lucrat la LDP din 1 octombrie 1997, debutând ca economist, ocupând ulterior funcţia de şef Serviciu financiar, din 2009 fiind, intercalat, director economic şi director general.

Consiliul de administratie:

Vieriu Andrei

Bresfelean Ciprian Radu

Plaian Pavel

Tompa Ionel

Ivan Bogdan Gruia