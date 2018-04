Întâlnire la Penitenciarul Bistriţa pe tema reintegrării sociale a foştilor deţinuţi

În 26.04.2018, Penitenciarul Bistrița a găzduit o activitate de tip focus-grup, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor publice şi ai organizaţiilor neguvernamentale locale care au ca obiect de activitate asistenţa persoanelor private de libertate. Prin această întâlnire s-a intenționat obținerea de informații în legătură cu modul în care activitățile de reintegrare socială derulate în colaborare cu Penitenciarul Bistrița pot fi diversificate și optimizate, fiind trasate direcții concrete de acțiune pentru perioada imediat următoare. Activitatea a fost programată în contextul demersurilor derulate de Penitenciarul Bistrița ca partener în cadrul proiectului „EDUCATE. Educators for Inclusive and Effective Reintegration of Inmate”, întâlnirile de acest gen fiind, totodată, o practică deja constantă în eforturile de îmbunătățire a rezultatelor activității derulate cu persoanele din detenție. Pe marginea modelelor de bune practici identificate de personalul Penitenciarului Bistrița în cadrul vizitelor și cursurilor de instruire din cadrul proiectului Erasmus+, s-au inițiat dezbateri în identificarea unor acțiuni concrete prin care pot fi preluate și implementate activități care și-au dovedit eficiența în intervenția recuperativă a deținuților din alte țări europene. Invitații prezenți au convenit asupra unor modalități prin care se poate acționa în direcția îmbunătățirii impactului programelor dedicate reintegrării sociale a deținuților, urmând ca, în perioada următoare, un grup de lucru format din reprezentanți ai penitenciarului, instituțiilor și asociațiilor locale să colaboreze pentru inițierea unor modificări legislative.Proiectul „EDUCATE. Educators for Inclusive and Effective Reintegration of Inmate” este cofinanțat din fondurile Uniunii Europene, în cadrul programului Erasmus +, KA2 – Parteneriate strategice, domeniul Educația adulților, Penitenciarul Bistrița fiind partener alături de organizații neguvernamentale din Italia, Grecia, Portugalia și Spania implicate în activități de reintegrare socială a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate.comisar de penitenciare Laura Opriş,manager proiect,Penitenciarul Bistrița