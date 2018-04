Sărbătoarea Maierului a atras aici toată clasa politică din Bistrița-Năsăud

Marea sărbătoare a comunei Maieru a adus aici marea majoritate a liderilor politici bistrițeni. Așa cum era de așteptat, PSD a fost reprezentat la vârf la acest eveniment, aici fiind prezent președintele Consiliului Județean și lider social-democrat județean, Radu Moldovan, ministrul Ioan Deneș, liderul grupului PSD din Camera Deputaților, Daniel Suciu sau secretarul de stat Alexandru Pugna. Nici PNL nu s-a lăsat mai prejos, la Maieru fiind prezent președintele Ioan Turc, prim-vicepreședintele Stelian Dolha, primarul Traian Ogâgău. Tot aici a fost prezent și deputatul Ionuț Simionca, președinte al PMP Bistrița-Năsăud.

Nu au lipsit de la eveniment, prefectul Ovidiu Frenț, subprefectul Ciprian Ceclan sau vicepreședintele CJ BN, Vasile Puica.

Radu Moldovan: Vasile Borș demonstrat că menirea sa este să fie primar în cea mai mare comună a județului Bistrița-Năsăud!

”Cu riscul de a produce anumite supărări, astăzi am avut bucuria să particip la cel mai frumos eveniment al primăverii din județul nostru, Sărbătoarea Măierenilor!

După resfințirea bisericii de un numeros sobor de preoți care a avut în frunte 5 Ierarhi, a avut loc sfințirea celui mai frumos monument dedicat eroilor din județul nostru!

În această frumoasă zi de sărbătoare, am avut onoarea să le vorbesc măierenilor despre câteva lucruri în care cred: Biserica, Dumnezeu, Armata, Eroii, Portul și Tradițiile poporului român!

Cred că fiecare om de pe pământ are o menire!

Vasile Borș demonstrat că menirea sa este să fie primar în cea mai mare comună a județului Bistrița-Năsăud!

Felicitări Vasile Borș, frumoasei comunități măierene și Părintelui Dan Cismaș!

La mulți ani Maieru! La mulți ani măierenilor de pretutindeni!”, a spus Radu Moldovan.