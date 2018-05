Deputatul Cristina Iurișniți: Scrisoare deschisă adresată primarului municipiului Bistrița, Ovidiu Crețu.

Intenția primăriei Bistrița de-a pune în practică un proiect care vizează ”amenajarea și modernizarea” pieței Centrale a avut drept consecințe reacții advserse atât din partea societății civile dar și din partea partidelor politice: Partidul Verde, PNL sau Partidul Mișcarea Populară, în jocul politic intrând și USR. De altfel, în mediul virtual, circulă deja o petiție a Coaliției pentru Biodiversitate și, pentru care, au semnat deja peste 1.750 de bistrițeni.

În scrisoarea deschisă pe care Cristina Iurișniți o trimite primarului Ovidiu Crețu, aceasta îi reproșează edilului Bistriței că nu îl mai interesează părerile bistrițenilor, deși, ei ar trebui să fie primii consultați în ceea ce privește problemele urbei.

Scrisoare deschisă: ” Susțin democrația participativă bistriteană! Spiritul civic renaște în Bistrița în momente limită: legile justiției, proiecte ineficiente precum Parcul industrial de la Sărata sau Wonderland-ul care înghite continuu finanțari suplimentare, abuzul asupra mediului fie că e vorba de Parcul Eminescu sau acum Piața Centrală care este amenințată de un plan urbanistic care nu respectă dreptul cetățenilor la procentul de spațiu verde urban garantat de directivele europene. Doar câteva zile de consultare publică plasată strategic în vacanța de 1 mai, nu transmite decât un mesaj de neîncredere și de autoritarism ineficient, generator de blocaje în comunicarea cu cetățenii. Politicile publice ale primăriei trebuie să fie cât mai bine comunicate si negociate cu opinia societății civile! Primarul Crețu la partea de comunicare are multe lacune, deciziile sunt luate de CL care uită de cele mai multe ori de interesul cetățenilor. Piața Centrală, domnule primar, poate fi modernizată dacă se dorește și ascultând vocea bistritenilor, nu numai a unei societăți clujene al cărei proiect tehnico-economic consideră că zona verde cu cei 104 arbori (64 arbori de aliniament) poate să dispară din jurul Bisericii Evanghelice fără niciun protest îndreptățit din partea beneficiarilor acestui proiect finanțat de către noi toti, din bani publici. In calitate de deputat de Bistrita -Năsăud și în numele USR B-N vă solicit sa prelungiti perioada consultărilor publice până vineri 4 mai, cetățenii având dreptul la opinie si sustinerea acesteia în cadrul ședințelor CL. In același timp vă solicit să analizați cu seriozitate posibilitatea de a păstra zona verde, în special castanii din jurul bisericii Evanghelice care reprezintă un patrimoniu transgenerational urban natural al bistritenilor. Aceste solicitări vin în întâmpinarea petiției semnate de Coaliția pentru Biodiversitate pe care o susțin cu fermitate și ale cărei solicitări coincid cu poziția mea oficială enunțată mai sus.

"Petiția are trei solicitări concentrate: ”1. Renunțarea la eliminarea perimetrelor înierbate, a rondourilor pentru flori și tăierea aproape în totalitate a celor 104 arbori existenți, din care 64 de aliniament în cadrul proiectului „Modernizare Piața Centrală”. 2. Restrângerea la maxim a suprafeței de teren care se dorește „mineralizată” – maxim 20% din cele 2 hectare cât reprezintă Piața Centrală. 3. Organizarea mai multor sesiuni de dezbatere publică și consultare a specialiștilor din cadrul ONG-urilor de profil înainte de stabilirea propunerii finale de proiectare” .

Un răspuns favorabil solicitărilor enunțate va aduce în pas important de progres în demersurile de implicare reală și nu formală a cetățenilor în viața cetății, în luarea deciziilor la nivelul politicilor publice. Democrația participativă la Bistrița trebuie încurajată și nu oprimată, pentru a dezvolta spiritul civic si calitatea vieții bistritenilor!”, se mai arată în respectiva scrisoare deschisă.