Măsurișul oilor în Munții Țibleș, o tradiție care înfruntă timpul

În comuna Târlișua, situată la poalele Munților Țibleș, a avut loc, marți, „Măsurișul oilor”, obicei pe care bătrânii locului l-au învățat de la bunicii și străbunicii lor. Scenariul nescris al măsurișului, transmis din generație în generație, este următorul: cu o seară înainte, bărbații din sat duc oile la stână și rămân să doarmă în colibă sau lângă staulul acestora. A doua zi, de dimineață, pe cărările ce duc spre stână e forfotă mare: din sat sosesc, pe rând, femeile cu mâncare și băutură, însoțite de copii și bătrâni. Până să ajungă aceștia, ciobanii tocmiți încă din iarnă duc oile la păscut. După ce s-a strâns lumea, ciobanii vin cu oile și începe mulsul acestora. Practic, fiecare bărbat mulge oile pe care le are familia sa și care, înainte să fie duse la stână, sunt însemnate cu vopsea de diferite culori. După ce oile au fost mulse, pe rând, oamenii vin la șeful de stână, toarnă laptele într-o căldare, iar acesta îl măsoară. Măsurile pentru lapte sunt: cupa (1,5 l), felea (0,75 l), fartaiul (0,50 l). Ajutorul șefului de stână notează pe o foaie laptele pe care-l predă fiecare sătean, în funcție de care aceștia vor primi brânza (câte 70 de cupe la o cupă, în cazul de față).După ce se măsoară laptele, acesta este pus în căldări la făcut de caș. Pentru închegat se folosește „rânză” (stomac de miel foarte tânăr). În timp ce o femeie, ajutată de unul-doi bărbați sau feciori, lucrează cu laptele pentru a-l transforma în caș, la stână sosește preotul, pentru a binecuvânta turma și pe ciobanii (păcurari) care vor avea grijă de oi toată vara. După ce preotul stropește oile cu aghiazmă, în așteptarea cașului și a jântiței, femeile aștern masa, apoi toată suflarea prezentă la măsuriș se pune pe mâncat și pe băut. Când cașul este gata, fiecare sătean primește o bucată, iar apoi, încet-încet, oamenii își strâng lucrurile și coboară spre sat.Pentru ei, sătenii adevărați, măsurișul este doar un moment de odihnă în acest ciclu al muncii din zori și până în seară. Se vor întâlni din nou în toamnă, pentru a-și alege oile și a le duce la iernat în gospodărie. Dar nu vor mai avea timp de petrecere ca acum. Pentru acest lucru, vor mai avea de așteptat un an...„Este un obicei pe care eu l-am învățat de la tatăl meu, iar acesta de la bunicul. Pentru omul de la oraș e ceva inedit, pentru noi e un obicei frumos și o necesitate, totodată. Trebuie să măsurăm oile ca să știm câtă brânză dăm fiecărui sătean care a venit cu oile la noi, la stână. Oile se strâng la începutul lunii mai, în fiecare an, apoi are loc măsurișul și, mai apoi, rândul fiecărui sătean la brânză, după care, toamna târziu, are loc alesul oilor, când fiecare își alege oile din turmă și le duce la iernat, în gospodărie. Toți bărbații în etate știu rândul oilor, chiar și unii tineri, dar în număr mai redus. Ei sunt preocupați de alte obiceiuri, mai moderne”, a declarat, pentru „Mesagerul de Bistrița-Năsăud”, Grigore Bozga, șeful de stână, care e și stânașul, adică localnicul ce are cel mai mult lapte.

Satul Târlișua este locul unde s-a născut creatorul romanului realist modern, scriitorul Liviu Rebreanu. Chiar numele satului se pare că vine de la „târlă”, adică staul de oi, ceea ce înseamnă că încă de la formarea satului oamenii de aici se ocupau cu păstoritul. Acest sat a fost devastat în anul 2006 de inundații catastrofale, care au luat 13 vieți omenești și au făcut pagube de peste 25 de milioane de dolari.

Cristina RUSU