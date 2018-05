Primarul Mircea Romocea a decis să mute ediția din acest an a Zilelor Năsăudului în centrul orașului

Pe 17 și 18 mai, sărbătoarea orașului Năsăud va ajunge la cea de-a XVII-a ediție. Venind în întâmpinarea numeroaselor solicitări de a proteja frumusețea de gazon de pe terenul de fotbal al stadionului Progresul, primarul Mircea Romocea a hotărât, miercuri, că manifestările din acest an se vor desfășura în centrul orașului, în Piața Unirii. O echipă a primăriei a identificat, în cursul aceleiași zile, noul loc de desfășurare a Zilelor Năsăudului: pe artera rutieră din vecinătatea parcului central, a bisericilor ortodoxă și greco-catolică și a Casei de Cultură. În acest sens, pe perioada evenimentului, circulația rutieră va fi mutată pe sensul din fața primăriei, către strada Vasile Nașcu (așa-zisa centură a Năsăudului). Într-o discuție pe care am purtat-o, miercuri, cu Mircea Romocea, acesta a dat asigurări că ediția din acest an Zilelor Năsăudului va fi o reușită deplină.„În ceea ce privește Zilele Năsăudului, ediția a XVII-a, domnule reporter, aș dori să fac câteva precizări. În primul rând, în legătură cu prezența de duminică a președintelui Consiliului Județean, domnul Emil Radu Moldovan, pe stadionul Progresul din Năsăud, la meciul de fotbal dintre echipa locală și formația din Dumitra, țin să subliniez că domnia sa nu făcut nici paradă și nici nu intenționa să facă un exercițiu de imagine, cu rugămintea adresată mie, telefonic, vizavi de mutarea manifestărilor de pe stadion în centrul orașului. Domnia sa este foarte bine cunoscut și, în opinia mea, este unul dintre cei mai buni președinți de Consilii Județene din țară, lucru oglindit în infrastructura rutieră a județului, în logistica Spitalului Județean de Urgență și multe altele. Personal, am o relație foarte bună de comunicare cu domnia sa și ori de câte ori l-am solicitat, pentru a ne sprijini în problemele comunității locale, a răspuns întotdeauna necondiționat și cu promptitudine. În al doilea rând, este o chestiune de bun-simț să ținem cont de ceea ce s-a întâmplat pe gazonul stadionului orașului. Am participat și noi, atât eu, cât și viceprimarul, și cunoaștem evoluția stării suprafeței de joc a terenului de fotbal, i-am sprijinit cât am putut și cât ne-a permis resursa umană pe acei oameni de bine care, în ultimul an, au dat o față exemplară acestui gazon, însă să nu uităm și faptul că de obicei, de Ispas, plouă, creându-se o stare de inconfort legat de vestimentație, dar și de încălțăminte, vă spun asta din experiență proprie. Astfel, făcând o analiză a celor două locații de desfășurare a Zilelor Năsăudului, respectiv a stadionului și a centrului orașului, am ajuns la concluzia că, în acest an, manifestările legate de cea de-a XVII-a ediție a sărbătorilor urbei să le desfășurăm în zona centrală a orașului. Pot să vă asigur că va fi o zonă bine securizată, cu scena bine amplasată pentru o bună vizualizare și pentru a atrage la spectacolele din 17 și 18 mai un număr mare de spectatori. Suntem responsabili, să nu uităm că în urmă cu un an, pe 14 mai, am organizat la Năsăud «Ziua Costumului Popular», eveniment de mare amploare, la care au participat mult peste 10.000 de oameni și lucrurile au decurs în mod exemplar. Cu siguranță, și în acest an Zilele Năsăudului se vor bucura de o mare apreciere, cu trupe și artiști îndrăgiți de noi toți”, ne-a declarat miercuri, în exclusivitate, primarul Mircea Romocea.Referitor la spectacolele din acest an, reamintim că joi, 17 mai, Gala Folclorului Românesc „De Ispas la Năsăud” se va bucura de recitalul unor soliști care vor acoperi cam toate zonele folclorice ale țării, și anume: Veta Biriș, Sava Negrean-Brudașcu, Daniela Codurache, Vlăduța Lupău, Traian și Valeria Ilea, Giorgiana Marina, Simona Alexandru. Orchestrația va fi asigurată de profesioniștii de la „Dor Românesc”, în cadrul unui spectacol ce va fi prezentat de Iulia Stupinean. Ca un element inedit al acestui spectacol va fi Jocul Cătanelor Negre, ce va fi prezentat în deschidere de un ansamblu din Prundu Bârgăului. Vineri, 18 mai, în seara dedicată tineretului, pe scenă vor urca, în ordine: The Boulevard, Take Five, Paula Crișan, Andreea Bălan, Antonia. Spectacolul va fi prezentat de DJ Țucu.