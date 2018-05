Zeci de permise reținute și amenzi de peste 187.000 de lei, în minivacanța de 1 Mai

În perioada 27 aprilie – 1 mai a.c., polițiștii de la ordine publică și rutieră au acționat pe raza întregului județ, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică și creșterea gradului de siguranță rutieră în trafic. Acțiunile au vizat combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere: excesul de viteză și conducerea vehiculelor sub influența alcoolului. Cu ocazia activităților desfășurate, au fost constatate și aplicate peste 680 de sancțiuni contravenționale, majoritatea conform OUG 195/2002 – privind circulația pe drumurile publice, în valoare totală de peste 187.000 lei. Totodată, față de 77 conducători auto a fost luată măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice și au fost retrase 13 certificate de înmatriculare.

Exemplificări:

La data de 27 aprilie a.c., polițiștii Biroului Rutier au acționat în trafic, pentru siguranța bistrițenilor, ocazie cu care l-au depistat pe un bărbat care conducea un autoturism, deși nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, l-au depistat pe un alt bărbat care conducea un autoturism, deși consumase băuturi alcoolice (peste 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat). Ambii sunt cercetați pentru infracțiuni la regimul circulației.

***

La data de 27 aprilie a.c., poliția a fost sesizată de către o persoană despre faptul că un bărbat ar fi condus o autoutilitară fiind sub influența alcoolului și ar fi intrat în coliziune cu gardul unui imobil și cu un autoturism parcat. La scurt timp, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Beclean au identificat în trafic persoana care conducea autoutilitara în cauză. Este vorba despre un bărbat de 60 ani, din Prundu Bârgăului. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de peste 0,8 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

***

În noaptea de 28/29 aprilie a.c., polițiștii Biroului de Ordine Publică au identificat în trafic un tânăr, de 23 ani, din Bistrița, în timp ce conducea un autoturism aflându-se sub influența alcoolului. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, autoturismul în cauză nu este înmatriculat, iar plăcuțele de înmatriculare aplicate aparțin altui autoturism. În cauză, s-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, conducerea unui autovehicul fără permis de conducere, punerea în circulație pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat și punerea în circulație a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare. Față de tânăr a fost luată măsura reținerii pentru 24 ore, iar la data de 30 aprilie a.c. a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, care a dispus luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

***

La data de 28 aprilie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Prundu Bârgăului au efectuat semnale regulamentare de oprire în trafic unui autoturism care circula pe raza localității Tiha Bârgăului. Autoturismul și-a continuat deplasarea, astfel polițiștii au procedat la urmărirea acestuia. La un moment dat, persoana care conducea autoturismul în cauză a oprit și a încercat să fugă, dar a fost prinsă de polițiști, care l-au identificat ca fiind un tânăr de 20 ani, din Mureșenii Bârgăului. Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea indicată fiind de peste 0,6 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, în cadrul verificărilor, s-a stabilit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului și fără permis de conducere.

***

La data de 28 aprilie a.c., polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Năsăud au depistat în trafic un tânăr de 26 ani, din Parva, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 172 B, prin localitate, fiind sub influența alcoolului. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de peste 0,6 mg/l alcool pur în aerul expirat. Astfel, a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

***

În noaptea de 29/30 aprilie a.c., polițiștii Biroului Rutier au identificat în trafic un tânăr de 20 ani, din Arcalia, în timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului, aflându-se sub influența alcoolului. Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind pozitiv. De asemenea, la data de 30 aprilie a.c., polițiștii Biroului Rutier au oprit pentru control în trafic un bărbat de 54 ani, din Bistrița, în timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de peste 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorii auto au fost conduși la spital, unde le-au fost prelevate câte două mostre biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În ambele cauze, s-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

***

În noaptea de 29/30 aprilie a.c., polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Beclean au depistat în trafic un bărbat de 37 ani, din Dej, în timp ce conducea un autoturism neînmatriculat, pe DJ 172 K, prin localitatea Cireșoaia, având o alcoolemie de peste 0,7 mg/l alcool pur în aerul expirat. Astfel, bărbatului i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. S-a întocmit dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat, sub influența alcoolului și fără permis de conducere.

***

La data de 30 aprilie a.c., pe DJ 162, în Miceștii de Câmpie, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Bistrița au identificat în trafic un bărbat de 74 ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism neînmatriculat. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind pozitiv. În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru punerea în circulație pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat.

***

La data de 30 aprilie a.c., polițiștii rutieri din Beclean au depistat în trafic un bărbat de 44 ani, din Nușeni, în timp ce conducea un autoturism pe DN 17, prin Beclean, fiind sub influența alcoolului. Astfel, bărbatul a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

***

În noaptea de 1/2 mai a.c., polițiștii Biroului Rutier au identificat în trafic un tânăr de 23 ani, din Buziaș, județul Timiș, în timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. S-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul fără permis de conducere.

***

În noaptea de 1/2 mai a.c., polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Bistrița au depistat în trafic un bărbat de 37 ani, din Urmeniș, în timp ce conducea o autoutilitară, prin localitate, având o alcoolemie de peste 0,7 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. A fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

***

În noaptea de 30 aprilie/1 mai a.c., polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Năsăud au depistat în trafic un tânăr de 20 ani, din Rebrișoara, în timp ce conducea un autoturism neînmatriculat pe DN 17 D, prin localitate. A fost întocmit dosar penal pentru punerea în circulație pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat.

***

La data de 30 aprilie a.c., un bărbat de 71 ani, din Telciu, în timp ce conducea un autoturism prin localitate, a pierdut controlul acestuia, intrând în coliziune cu un gard. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de peste 0,6 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i prelevate ulterior două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud