Puiu' târgului năsăudean

Atmosfera tradiționalului târg năsăudean de joi e întregită mai mereu de micii care sfârâie pe grătar, muzica populară cât suportă urechile, de oameni şi maşini.Cu noaptea în cap, comercianţii îşi aşază marfa ca la expoziţie. Cei mai norocoşi prind loc la tarabe, alţii însă îşi întind marfa pe jos, pe nailoane, printre care cumpărătorii abia au loc să se strecoare. În târg găseşti de la pătrunjel și oale, până la haine second-hand.Joi, prin mulțimea pestriță s-a strecurat și un nene cu o mândrețe de mustață și cu un cocoș mare la subţioară, care m-a făcut să mă simt ca-n iarmarocul unde Nică își vindea pupăza.„Ia cocoșul, neamule! Îi gras și fain!”, striga comerciantul de ocazie.Mă vede că fac poze şi, râzând, spune de parcă ar vrea să audă tot târgul: „Mă dai la televizor? Să mă văd la televizor, barem! Eşti de la ziar? E bine şi la ziar! Stai așa, că mai am un cocoș în sac, să le faci la amândoi poză, să-i am ca amintire”.Din Dumitra de loc, omul nostru și-a vândut repede marfa, că, deh, puiu' târgului trebe musai cumpărat.