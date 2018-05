Presa, un fel de putere nedorită de nimeni

E un material scris cu ceva timp în urmă, dar m-a enervat Doina aia Gradea parcă și Eduard.. ăla... alți doi politruci ticăloșiți care își bat joc de reporteri, de ăia mici care muncesc și în locul lor. Că a fi șef la TVR e cel mai simplu lucru: nu trebuie să aduci nici măcar un singur contract de publicitate... E simplu, oricând fac schimbul... E de rău, dar rău de tot când ne batem joc de oameni...

În rest... citiți și restul...

Mă mai întreabă unii și alții, puținii prieteni pe care îi am, mă mai întreabă prin viu grai, he, he, he, ce lux a devenit viul grai, sau pe Facebook unde am plecat, dacă am plecat, aaaa și de ce am plecat?

Fiind un cititor profesionist de literatură interbelică română, mi-am amintit de ”Patul lui Procust” al lui Camil Petrescu, dar și de ”Baletul mecanic” al unui alt scriitor preferat al meu, Cezar Petrescu. Da, el a mai scris și ”Întunecare”, așa că poate ar trebui să vorbim de mai multă întunecare și de sindromul patului lui Procust. Am spus că plecarea mea nu a fost una fortuită, poate am avut nevoie de o singură picătură, cu siguranță însă că în viața mea a existat întotdeauna un timp al restartului.

Mi-ar fi plăcut să rămân, însă doar în condițiile mele, pentru că de prea multe ori tot pun unii și alții condiții, dar mi-am dorit să și plec. Mi-am dorit și așa s-a întâmplat. Întotdeauna m-am simțit un călător, un ins care are nevoie de porții de libertate ceva mai mari, ceva mai consistente, iar în lumea asta a presei și astea sunt tot mai puține, iar ipocriții tot mai mulți sau multe…

… Multe așteptări au oamenii de la tine, multe, ca și cum obligația ta este să le faci întocmai și la timp. O dată, de două ori, de trei, patru, merge, treacă-meargă, doar că acele obligații nu te pot transforma într-o piesă a Baletului Mecanic, iar eu nu vreau, nu vreau, atât cât mai pot, să mă transform în piesă, pentru că am auzit eu că există prostii bine îmbrăcate, așa cum există dobitoci foarte dichisiți.

Nu cred în libertatea absolută, ea nu există, dar nici în libertatea prost înțeleasă, dar nici în cei care au făcut din presă comerț cu amănuntul. Nu mai cred de mult nici în răutățile gratuite, mereu aceleași, prejudecățile îmbâcsite de gândurile unor personaje de mucava.

Restul, mdaa, restul despre cine, ce, de ce, unde și cum, nu mai are o așa de mare importanță! De ce? Pentru că nu mai avem nicun fel de compasiune pentru nimeni și pentru nimic, iar asta, mai devreme sau mai târziu, ne va pierde. Conștiințele sau chiar pe noi… Știu că nu vă pasă, dar mai știu că veți putea fi prietenii mei atunci când veți pricepe sau veți înțelege că bunăvoința și gentilețea nu implică neapărat prostia și nu exclud ironia.