IPJ BN GATE 2: Agentul ultragiat Florian Râpaș a chemat Corpul de Control al MAI la Bistrița!!!

Un material absolut șocant a fost publicat joi, 19 aprilie, sub forma unui comunicat de presă, pe site- ul Sindicatului Național al Agenților de Poliție (SNAP). În materialul respective poate fi citită o abordare cu totul nouă, venită din interiorul poliției, a cazului de ultraj în care a fost implicat agentul principal Florian Râpaș și un jandarm alături de care patrula într-un serviciu de noapte. La sesizarea prin 112, la care agentul principal Florian Râpaș a fost solicitat în noaptea de 07.04.2018, acesta a fost nevoit sa tragă 8 focuri de avertisment, altminteri totul ar fi degenerat într-o tragedie cu pierderi de vieți omenești. Autorul ultrajului era atât de violent încât, în primă fază, polițistul și jandarmul înarmați nu au reușit să îl îndepărteze de la scopul pe care și-l stabilise, de a-i ucide, așa cum i-a amenințat de mai multe ori, fiind nevoiți, în situația extremă în care se aflau, ca polițistul să solicite întăriri la fața locului, anunțând totodată că atât el, cât și jandarmul sunt victime ale unui ultraj.

În respectivul comunicat de presă, se vorbește despre încălcări ale drepturilor polițistului, amenințări și chiar răzbunări din partea comandanților IPJ BN.

Suspiciuni de abuz sau e altceva?

Am pus și noi această întrebare, iar agentul Râpaș spune că există niște prevederi din RGI (n.red. – regulament intern al IGPR) care conțin mai multe proceduri în cazurile de ultraj. Cu toate acestea, Râpaș, care este și liderul bistrițean al SNAP, susține că respectivele proceduri nu au fost aplicate, mai mult, consecință a unor declarații făcute presei s-ar fi întâmplat și lucruri mai puțin plăcute: ” La puțin timp după incident, când am fost ultragiat într-o singură zi mi-au dispus 3 – 4 cercetări prealabile într-o singură zi, ca să mă intimideze. A fost un conflict deschis pentru că în mai multe rânduri le-am solicitat atât lui Lupșa (foto) cât și lui Moldovan (primul adjunct al șefului IPJ Bistrița Năsăud iar al doilea, șeful Poliției municipiului Bistrița) să respecte drepturile polițiștilor. Eu am fost ultragiat, dar tot eu sunt cercetat și acum încearcă să mă intimideze! La nivelul Inspectoratului s-a creat un nucleu care încearcă să inducă o stare de temere în rândul polițiștilor, să-i țină sub control” ne-a spus Râpaș, confirmând cele din evz.ro.

A chemat corpul de control al MAI

Cu toate intimidările, Florian Râpaș susține că va continua lupta contra sistemului. El mai spune că a cerut ministrului de Interne, Carmen Dan să trimită la Bistrița pe cei din Corpul de Control, deoarece, susține Râpaș ar fi fost amenințat și intimidat că va fi trimis la un post de poliție rural, dacă continuă să facă declarații presei. Din informațiile care le avem, Corpul de Control va sosi duminică, 6 mai.

Florian Râpaș intră în jocuri de putere

Ca șef al sindicatului bistrițean al SNAP, Florian Râpaș susține că ar putea exista la această oră suspiciuni rezonabile de ilegalitate privind delegarea la comanda IPJ BN, pe durata concediului a comisarului șef Lupșa, a unui adjunct, în speță comisarului de poliție Ioan Marius Șugar.: „Șefului Inspectoratului General al Poliției Române (n.r. – chestorul Cătălin Ioniţă, fostul şef al Direcţiei Generale Anticorupţie din Poliţie) îi revine competența de a desemna un ofițer să îndeplinească atribuțiile inspectorului șef în situația în care funcția este vacantă și nu este dispusă o împuternicire temporară. Desemnarea este o instituție care se utilizează pentru perioade scurte de timp până la numirea unui ofițer pe funcția respectivă sau până la împuternicirea unui ofițer să exercite cu caracter temporar pe o perioadă de maxim 6 luni atribuțiile funcției respective. Domnul comisar șef Lupșa Mihai Ovidiu și-a încălcat atribuțiile de serviciu, arogându-și competența inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române și a desemnat pe unul dintre adjuncții șefului inspectoratului să îndeplinească toate atribuțiile funcției de șef de inspectorat începând cu data de 20 aprilie 2018 când a încetat de drept împuternicirea sa pe funcția de inspector șef. Singura persoană abilitată să desemneze un ofițer să îndeplinească atribuțiile inspectorului șef după data de 20.04.2018 este inspectorul general al IGPR. Domnul Lupșa a emis o dispoziție ilegală, sub aspectul competenței emitentului. Caracterul ilegal al actului administrativ este de natură să atragă nulitatea absolută a acestuia și pe cale de consecință nulitatea absolută a tuturor actelor și dispozițiile emise după data de 20.04.2018 de către ofițerul desemnat prin actul ilegal” – a precizat Florian Râpaș.

Spunem că Florian Râpaș a intrat singur în aceste jocuri de putere, în condițiile în care, comisarul-șef Mihai Lupșa, este șef al Inspectoratului Județean de Poliție al BN ”plin” , fiind câștigătorului concursului organizat la sediul IGPR săptămâna trecută, la această oră mai având nevoie de avizul din partea Parchetului, dar lucrurile sunt cât se poate de clare: comisarul-șef Mihai Lupșa este comandant cu ”acte în regulă” a IPJ BN.

Ce spune IPJ BN?

Nu suntem singurii care au cerut o reacție oficială în acest caz. Mai mult, am făcut demersuri în vederea realizării unui interviu cu comisarul-șef Mihai Lupșa, neconfirmat până la ora redactării acestui material: ”Informațiile apărute în spațiul public, altele decât cele comunicate de către Compartimentul Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, cu privire la evenimentele produse și modul de lucru al procurorilor și polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații criminale nu reprezintă poziția oficială a instituției”, se arată în comunicatul IPJ BN.