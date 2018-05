Afirmația că zona din jurul Bisericii Evanghelice nu este spațiu verde este o mare manipulare. Află cine spune acest lucru?

Judecătoarea Reghina Berari a ieșit astăzi cu câteva precizări legate de încadrarea terenului din Piața Centrală în Cartea Funciară.

Reghina Berari: "Consider că a face public următoarea afirmație "zona din jurul bisericii evanghelice nu este spațiu verde, cu justificarea că, în cartea funciară, nu figurează întabulată cu această "destinație" sau "categorie de folosința" sau "ram de cultură" e o mare manipulare, pentru că:

1) Înscrierea în cartea funciară nu este actualizată, datează de la înființarea cărții funciare, probabil dinainte de 1913 iar, în 100 de ani, s-au produs multe schimbări;

2) 2) Nu ni se spune cum apare "inventariată" zona, în "Inventarul bunurilor din domeniul public al municipiului Bistrița" sau în ultima "mare" lucrare de cadastru integrat;

3) 3) Spațiile verzi trebuie calificate astfel, în funcție de starea de fapt actuală, care, prin "grija" celor interesați, nu a fost actualizată și sub aspect juridic;

4) 4) Ar fi tare interesant, pentru cetatenii municipiului Bistrița, să afle cât de competenți au fost cei care au identificat, cu date de carte funciară, terenurile declarate bunuri din domeniul public, spre ex: străzi, alei, spații verzi, care, în cartea funciară, figurează pe alte amplasamente decât cele faptice. Atunci ce spunem: strada existentă, pe care circulă vehicule și căreia îi corespund identificări topografice din cartea funciară, care figurează "arabil" proprietatea unor persoane fizice, nu e stradă și nici domeniu public?" , spune Reghina Berari.

Trebuie spus faptul că punctul de vedere al unui judecător bistrițean, este susținut de un avocat, fiind vorba de Diana Morar, cea care a făcut aceleași precizări în conferința de presă susținută în aceste zile: ”Exact aceasta teza am susținut-o in conferința de presa cu precizarea ca se vom întreprinde și demersurile legale ce se impun”, spune Diana Morar.