E plin de şoferi băuţi pe drum

Plin de şoferi băuţi pe drum

La data de 4 mai a.c., în Mijlocenii Bârgăului, polițiștii au efectuat semnalele regulamentare de oprire în trafic unui autovehicul, însă conducătorul acestuia nu a oprit. A fost depistat ulterior, în apropierea locuinței sale, ocazie cu care a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest și să-i fie prelevate mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii l-au identificat ca fiind un bărbat de 53 de ani, din Mijlocenii Bârgăului, iar ca urmare a verificărilor efectuate, a rezultat faptul că avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu permisul suspendat și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.***La data de 5 mai a.c., pe DJ 162, în localitatea Stupini, polițiștii l-au depistat în trafic pe un tânăr de 27 ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism deși se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest rezultatul a fost pozitiv și a fost transportat la spital, unde i-au fost prelevate probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secţiei 1, care au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.***La data de 6 mai a.c., în localitatea Josenii Bârgăului, polițiști l-au identificat în trafic pe un tânăr de 26 ani, din localitate, care conducea o autoutilitară deși se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Fiind testat cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de peste 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările continuă și s-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.***La data de 5 mai a.c., în Rebrișoara, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Năsăud l-au depistat pe un bărbat de 45 ani, din Rebrişoara, în timp ce conducea un moped înmatriculat în Spania, fără a deţine permis de conducere. Sus-numitul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost pozitiv. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.De asemenea, la aceeași dată, pe DN 17C, în Coşbuc, polițiștii l-au depistat pe un bărbat de 43 de ani, din localitate, care conducea un autoturism aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice. Cel în cauză este cercetat de către polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Năsăud pentru conducerea cu alcoolemie.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud