Europeni prin educație. Erasmus+ la Nimigea de Jos

Ca în fiecare an, de Ziua Europei (9 mai) se sărbătorește pacea și unitatea în Europa. Data marchează ziua istorică în care a fost pronunțată „Declarația Schuman”. Ministrul francez al Afacerilor Externe de atunci, Robert Schuman, în cadrul unui discurs ținut la Paris, în 1950, propunea stabilirea unei noi forme de cooperare în Europa, mai precis crearea unei Comunităţi a cărbunelui şi oţelului, ai cărei membri urmau să-şi gestioneze împreună aceste resurse. Comunitatea Economică Europeană (CEE), apărută în 1958, ca o uniune economică, s-a dezvoltat cu timpul, s-a transformat în Uniunea Europeană (UE) în 1993, iar domeniile de colaborare s-au diversificat și numărul statelor partenere a crescut, inclusiv în domeniul educației, prin programele Erasmus și ulterior Erasmus+. Începând cu anul trecut, Școala Gimnazială Nimigea de Jos s-a integrat în acest flux educațional european.Astfel, cea de-a doua mobilitate transnațională din cadrul Proiectului Erasmus+ „Together in diversity”, a avut loc în perioada 23-27 aprilie, la OU „Nikola Yonkov Vaptsarov” în Berkovitsa, Bulgaria, și „a stat sub semnul prieteniei, respectului, diversității culturale și etnice”, după cum a declarat responsabilul local de proiect, doamna profesoară Szekely Carmen Monica. Școala Gimnazială Nimigea de Jos a fost reprezentată de un grup format din trei profesori și opt elevi.Activitățile diverse au fost realizate în comun de elevii și profesorii români, bulgari, croați și polonezi; mobilitatea transnațională în sine e o mică confirmare a faptului că ideile „părinților Europei” au dat roade peste decenii, că tipul acesta de parteneriat este benefic pentru toți actorii implicați. În decursul săptămânii au avut loc excursii în Sofia, drumeții prin pădurile de la poalele Balcanilor, lecții, activități sportive, ateliere de gătit, spectacole artistice, prilej cu care s-a remarcat, din nou, atmosfera relaxată a elevilor și profesorilor, străină în mare măsură sistemului nostru educațional.Implicarea Școlii Gimnaziale Nimigea de Jos în schimburile educaționale europene continuă, următoarea acțiune fiind programată în 17-18 octombrie 2018, în Lodz, Polonia.

prof. Bindea Florin-Gabriel